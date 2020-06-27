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多納「一線天」土石崩落 茂管處將設告示禁止遊客進入

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
多納一線天峽谷傳出土石崩落，警方今早已經在農路空地拉起封鎖線，禁止遊客進入山谷溯溪。記者徐白櫻／翻攝
多納一線天峽谷傳出土石崩落，警方今早已經在農路空地拉起封鎖線，禁止遊客進入山谷溯溪。記者徐白櫻／翻攝

高雄茂林多納溫泉溪上游「一線天」峽谷近年在網紅宣傳下爆紅，每逢假日吸引眾多遊客踏訪山野秘境，昨天傳出土石崩落意外，所幸沒有人傷亡。今天六龜警分局派員前往停車場拉設封鎖線，另外高市消防局派員勘查發現，崩落土石來自山谷上方崩壁，畫面令人怵目心驚。茂管國家風景區管理處表示，近日正研擬設置警告標誌，明文禁止遊客進入。

端午連假山上人潮眾多，昨天一群溯溪客在多納一線天山谷遇上山崩，飛沙走石的場面讓眾人慌亂逃生，脫險後在網路公布驚險過程，提醒大家要小心天然美景暗藏的危機。

多納溫泉溪上游的一線天峽谷景觀奇特，所以又有「鬼斧神工」之稱，幾乎每逢連續假日都會發生意外事故，不過此處秘境只適合枯水期造訪，近日汛期仍有遊客前往，且險些發生意外，當地居民感到不可思議。

高市消防局人員上山勘查，發現峽谷上方有一處大面積崩壁，數量可觀的土石從山壁宣洩而下，一線天峽谷因此頓時飛沙走石、漫天灰塵，幾乎陷入黑暗。

2年前多納部落曾召開部落會議，有意制定管理辦法，因族人意見紛歧未達成共識，相關單位平日也未禁止遊客前往。茂管處長簡慶發表示，多納位處茂林國家風景管理區內，但一線天峽谷未列入規畫景點，2個月前會同茂林公所人員會勘，考量八八災後農路路況危險，暫時不列入開發範圍，正研擬設置警示或告示牌，意外發生後會加快腳步，禁止遊客進入一線天峽谷。

多納「一線天」峽谷發生土石崩落事故，高市消防局人員上山勘查發現，崩塌土石來自上方山壁，所幸沒有人受傷。記者徐白櫻／翻攝
多納「一線天」峽谷發生土石崩落事故，高市消防局人員上山勘查發現，崩塌土石來自上方山壁，所幸沒有人受傷。記者徐白櫻／翻攝
多納「一線天」峽谷昨天下午發生土石崩落，所幸溯溪遊客全都平安未受傷。記者徐白櫻／翻攝
多納「一線天」峽谷昨天下午發生土石崩落，所幸溯溪遊客全都平安未受傷。記者徐白櫻／翻攝

溫泉 國家風景區

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