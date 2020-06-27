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成軍不到1年 「TENG騰CrossFit」參加龍舟錦標賽奪冠

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供

屏東縣龍舟委員會在去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節代表屏東縣參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍，「辛苦練習都值得！」，首次拿到冠軍，團隊們希望將這股力量繼續保持下去。

屏東縣「TENG騰CrossFit」龍舟隊，隊員有20人，來自各行各業，17歲到44歲，8成是原住民，有軍人、國營事業員工、村長、家庭主婦與高中生，大家因為熱愛健身與運動相識，由經營健身房教練號召與支持下在去年11月成軍。

隊員說，「划龍舟不只講究團隊默契，更需要練就身體的肌耐力」。副隊長兆鴻文的妻子麥茵萍說，大家下班後，平日晚間體能訓練，周末兩天到東港訓練實地練船，不論晴雨，只要身體狀況良好，隊員出席率從不降低，強化自己能力。她也支持丈夫加入，也會到場陪練，大夥猶如大家庭，互相扶持幫忙。

麥茵萍說，去年11月成軍後，今年3月參加亞洲龍舟錦標賽－國家代表隊選拔賽，團隊獲500公尺混合組第2名，及200公尺混第4名，初試啼聲拿下不錯成績；今年端午節，他們代表屏東縣參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，「TENG騰CrossFit 」龍舟隊，從預賽一路過關斬將挺進前四強，奪標站上冠軍台，每場速度讓其他隊伍驚嘆連連，拿下冠軍大夥都很振奮「辛苦練習都值得！」。

「TENG騰CrossFit 」龍舟隊指出，龍舟運動不是只在端午節出現，TENG騰CrossFit持續招募新隊員，有興趣的朋友們可以體驗。

屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
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屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供
屏東縣龍舟委員會去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一年，他們今年端午節參加鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，拿下社會公開男女混合組冠軍。圖／麥茵萍提供

屏東縣 端午節 原住民

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