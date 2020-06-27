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天氣太熱？ 高雄後勁溪約10公噸重的魚群暴斃

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
高雄後勁溪端午連假出現大量魚屍，初步研判是天氣太熱，導致水中溶氧量不足，致魚群死亡，總重量約十萬噸。圖／高雄市水利局提供
高雄後勁溪端午連假出現大量魚屍，初步研判是天氣太熱，導致水中溶氧量不足，致魚群死亡，總重量約十萬噸。圖／高雄市水利局提供

高雄後勁溪在端午連假期間被發現大量死魚，高雄市政府水利局獲報後，昨起連續兩天加派人撈除，估計死魚重達10公噸左右，經環保局採水樣分析，初判是天氣太熱，造成水中溶氧不足，以致魚群暴斃。

高雄地區連日高溫，不只人熱得受不了，連溪中魚群也傳不測，高雄市水利局連假期間接獲民眾通報，後勁溪河面出現死魚，派員前往勘查發現，死魚分布於德民橋至德惠橋間約1.1公里的溪段，26日起調派15名人力、2輛貨車、1輛夾子車、1輛吊車及1艘竹筏前往撈除，但由於魚屍散布面積較廣，預計一個禮拜才能清除完畢。

高雄市環保局人員也赴現場採樣分析，發現水中酸鹼值達到7.7，溶氧量僅2.9，導電度為1376μS/cm，附近並無異常排放情形。環保人員拍照請教嘉南藥理大學教師黃大俊，初判是因為天氣太熱，水中溶氧不足，造成魚隻死亡。

高雄市政府表示，民眾若在河道發現非法排放或其他汙染情形，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999專線，環保局稽查人員會立即前往查處。

高雄後勁溪端午連假出現大量魚屍，初步研判是天氣太熱，導致水中溶氧量不足，以致魚群死亡。圖／高雄市水利局提供
高雄後勁溪端午連假出現大量魚屍，初步研判是天氣太熱，導致水中溶氧量不足，以致魚群死亡。圖／高雄市水利局提供

高雄市 後勁溪

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