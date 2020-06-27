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澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

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澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
網友昨天下午在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」po出現場高掛紅旗，遊客仍執意下海、戲水、拍照，甚至要橫跨潮間帶，在海中緩慢走向陸連島的畫面。圖／翻攝自臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」
網友昨天下午在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」po出現場高掛紅旗，遊客仍執意下海、戲水、拍照，甚至要橫跨潮間帶，在海中緩慢走向陸連島的畫面。圖／翻攝自臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」

端午連續假期，澎湖縣府旅遊處統計指出，到昨天已有超過2萬人次出遊澎湖，湖西北寮奎壁山地質公園以摩西分海景觀著稱，遊客可從北寮步行至陸連島赤嶼，配合潮汐時間，澎管處會實施紅旗警戒；但在海水漲潮、現場高掛紅旗時，仍有遊客執意下海，畫面經po到網路，網友均表示「重罰」、「講不聽耶」、「是要自殺嗎」！

在地網友昨天下午在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」po出現場高掛紅旗，遊客仍執意下海、戲水、拍照，甚至要橫跨潮間帶，在海中緩慢走向陸連島的畫面，寫下「此時此刻：原來摩西分海這樣就下去了？到底誰要管？出事不知找誰？」

網友紛紛留言「摩西...填海」、「找海神」、「人肉分海」、「海龍王會管，王船會徵召，別擔心」、「浪一來七天後回家」、「生態破壞很嚴重了，而且坐在岸上看分海的過程オ是行家，實在没必要下海」、「沖走就好看了」、「政府應該給他硬下去開單」、「屍骨多了就有路」。

對此，澎管處人員會同警方前往勸阻遊客，直至所有遊客全都安全上岸為止，所幸沒有發生意外。

端午連假共有4天假期，澎湖縣府旅遊處統計指出，連假首日共有20艘航班入港、入境人數7519人，飛機55架次、人數5488人，昨天人數也不少，海運13班、空運47架次，約8千多人入境。

網友昨天下午在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」po出現場高掛紅旗，遊客仍執意下海、戲水、拍照，甚至要橫跨潮間帶，在海中緩慢走向陸連島的畫面。圖／翻攝自臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」
網友昨天下午在臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」po出現場高掛紅旗，遊客仍執意下海、戲水、拍照，甚至要橫跨潮間帶，在海中緩慢走向陸連島的畫面。圖／翻攝自臉書社團「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」

澎湖 連假

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