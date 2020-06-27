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金門積極治療 褐根病「樹癌」 盼防止疫病擴散

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
林務所同仁於榕園噴灑葉面肥，促進林木養分吸收。圖／金門縣林務所提供
林務所同仁於榕園噴灑葉面肥，促進林木養分吸收。圖／金門縣林務所提供

褐根病是目前危害金門地區林木最重要的根部病害，林木經感染後無藥可治，故有「樹癌」之稱。金門縣林務所今天表示，自107年至109年，共移除染病林木計277株，並於今年在黃海路試辦棲地改善作業，希望對於防止疫病的擴散，能有抑制效果。

依據行政院農業委員會林業試驗所、行政院農業委員會藥物毒物試驗所於106年至108年勘查褐根病之調查報告，林務所已掌握地區列管之百年老樹及疫病好發區域，包含榕園(榕樹)、黃海路(台灣欒樹)、環島東路(樟樹)及環島南路(樟樹、鳳凰木))，平均每兩個月巡視一次，勘查是否有新增染病林木，或已染病林木是否疫情有惡化趨勢。

針對染病初期之林木，林務所藉由澆灌殺菌劑於林木根系表面及根域，抑制疫病惡化；考量林木根系已逐漸受損，林務所特於林木樹冠噴灑葉面肥，以促進林木養分吸收。針對染病中、後期林木，如評估有傾倒危害公共安全疑慮者，首先移除染病林木之樹冠、樹幹等地上部，並徹底移除土壤中之染病根系及樹頭，後續於土壤中埋設擋土板，阻隔染病區域與鄰近健康林木根系接觸之機會。染病林木移除後，將以焚燒方式處理，避免疫病擴散。

林務所技佐曹立松表示，褐根病係由褐根病菌(分類學屬於真菌界擔子菌門)所引起，好發於攝氏24度至32度的環境，一年除冬季外它都能傳播。另外，當環境水分缺乏，棲地覆土過高，或是砂質壤土的棲地，亦有利疫病的發生。褐根病病透過已染病林木之殘根，與健康林木之根系發生接觸，使疫病傳播與擴散。

曹立松進一步說明，通常林木染病後，根部、莖基部之韌皮部與形成層等輸導組織會逐漸褐變與壞死，無法正常地傳輸與吸收水分與養分，除逐漸枯萎死亡，也因為根部與莖基部的腐朽，降低自身支撐能力，大幅增加傾倒風險，影響公共安全。

林務所所長鐘立偉強調，由於褐根病好發於土壤環境不佳之區域，林務所今年度開始於黃海路辦理棲地改善作業，透過翻土改善通氣及透水，並施加處理莫蘭地風災時生產的生物炭並配合有機肥等改良物質，改善土壤環境；生物炭可以改善土壤之保水、保肥以及調節土壤酸鹼值，對水、肥、氣、熱、微生物等土壤微環境之改善相當有效。

樹幹基部黃褐色或黑褐色的菌絲面，是林木罹患褐根病的明顯病徵。圖／金門縣林務所提供
樹幹基部黃褐色或黑褐色的菌絲面，是林木罹患褐根病的明顯病徵。圖／金門縣林務所提供
染病林木的根系，需以怪手挖出再以人力徹底撿拾土壤中的殘根；殘根上可發現明顯存在。圖／金門縣林務所提供
染病林木的根系，需以怪手挖出再以人力徹底撿拾土壤中的殘根；殘根上可發現明顯存在。圖／金門縣林務所提供
林務所派出多人，將高坑列管老樹，進行預防褐根病噴藥作業。圖／金門縣林務所提供
林務所派出多人，將高坑列管老樹，進行預防褐根病噴藥作業。圖／金門縣林務所提供

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