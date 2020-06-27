高雄多納「一線天」峽谷山崩 溯溪客驚險逃生

高雄茂林多納溫泉溪上游的一線天峽谷景觀奇特，所以又有「鬼斧神工」之稱，此次連假湧入眾多人潮，昨天傳出土山崩意外。一群溯溪遊客遇上山區土石崩落，飛沙走石的場面讓眾人陷入險境慌亂逃生，歷險遊客脫險後在網路公布驚險過程，提醒大家要小心天然美景背後可能暗藏的危機。

「鬼斧神工」是多納魯凱族人聖地，因位處多納溫泉溪上游，早年須耗時一整天才能抵達，八八災後砂石墊高河床，抵達時間縮短至一小時左右，枯水期吸引眾多遊客，每逢假日人潮眾多，急救救助事件頻傳。

林姓山友昨帶女兒與朋友到「鬼斧神工」溯溪，突然遭遇山崩，脫險後在臉書繼續驚險過程。他說，昨早帶著一群溯溪同好前往一線天，在水流湍急的小瀑布架好繩索，準備將其他人接過來時突然聽見轟天巨響，彷彿一個炸彈在他眼前爆開，不到數秒時間，滿天沙塵迎面而來，伸手不見五指。

林姓山友立即抱起身旁女兒躲到石縫下，眼前一片黑，差點以為會天人永隔，當時緊抱女兒，並在她耳邊說「爸爸愛妳」。說完後，兩人憋氣跳入急流中，通過瀑布順水流抵達岸邊，此時沙塵才慢慢散去，所幸所有人都平安無事。