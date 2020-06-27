柯文哲同婚公投投廢票 獲邀線上同志遊行惹議

全球線上同志大遊行邀在同婚公投上投廢票的台北市長柯文哲惹議，柯文哲在臉書上解釋投廢票是認為價值與人權不該用投票決定。

明天下午4時10分是台灣所在的東7-9時區表演開始，預估下午5時會開始台灣的表演。

史上首次全球線上同志大遊行Global Pride 2020將在27日台灣時間下午1時開始，進行24小時的線上活動，高雄同志大遊行為國際組織InterPride的成員，也將以台灣高雄的名義參與東7-9時區的演出。但因邀請嘉賓上有在同婚議題上投廢票的台北市長柯文哲而引發質疑。

柯文哲在臉書上解釋，因為他認為「價值」與「人權」議題，不該用投票，來比大小、拚輸贏，應該有更好的方式解決衝突，而不是擴大衝突。

柯文哲並批評2017年大法官做出釋字748號解釋後，掌握國會多數席次的民進黨政府沒有直接修法，2018年同婚公投是起源於執政者、立法權的不作為，且當社會因此出現對立後，同婚公投案未過，政府最後也沒有尊重公投結果。

高雄同志大遊行屆時除了表演外，台灣同運會、同志運動者祁家威及神秘嘉賓也會有演說及影片，並邀排灣族知名歌手阿爆（Abao）以新專輯「母親的舌頭」中兩首曲目參與「全球驕傲」演出影片，讓世界看見台灣，也看見南台灣原住民文化。

同一時區除了台灣的表演外，還有日本、韓國、菲律賓、中國、香港、越南、馬來西亞、新加坡、寮國、蒙古、柬埔寨、印尼、緬甸及泰國等地的表演。

今年高雄同志大遊行（簡稱高同遊），正式以台灣名義加入國際組織「世界同志遊行」（InterPride），其成員遍布全球56個國家，超過350個同志大遊行的主辦城市與主辦單位，亞洲成員除了台灣高雄外，還包括中國上海、寮國永珍等多個亞洲城市。

過往「世界同志遊行」每年都會在世界不同的城市進行大型遊行，但今年受武漢肺炎疫情影響，改為線上進行，而高同遊也將於27日參與名為「全球驕傲」（Global pride）線上全球同志大遊行活動。第11屆高同遊總召阿古（Guzifer）也將在「全球驕傲」線上發表演說，與世界各國分享台灣在防疫及成為亞洲第一個同婚合法的成就。