高市府虛實並進 打響MIK品牌

公部門的電商平台也能創造績效？高雄市經發局今年6月2日啟動「高雄好物市集」電商平台，到本月25日止累計累計900多筆、120萬元成交紀錄，經發局和廠商分析這與主打「MIK（高雄製造）」和增加實體的體驗有關。同樣打出網購平台品牌的農業局「高雄首選」，去年11月成立至今，累計交易金額1000萬元。

「高雄好物市集」目前有40家高雄在地品牌上架銷售800多種商品，經發局副局長高鎮遠說，單筆以1300元到1500元居多，面膜受歡迎。市府沒有向廠商收上架費，希望幫助在地廠商多行銷商品。

高鎮遠說，經發局規畫「虛實並進」，在市府1樓設販賣實體試用包的好物體驗機，讓消費者買小容量試用，效果不錯，正規畫到駁二設置第二個實體試用機。

參加「高雄好物市集」的奇來生技公司，銷售多樣洗劑，該公司副總劉淑芬說，公司也有到國內各大電商平台上架，每個平台都有不同客群，市府的也一樣，尤其市府多設實體試用機，讓消費者先買一些試用。雖然目前實體試用機放在市府內，下班後和假日較無人購買，一旦到駁二設點或舉辦商品展售，相信可增加客群。

農業局的「高雄首選」電商平台以促銷在地農漁產品、花卉為主。為打開平台知名度，農業局費許多心思。農業局代理局長王正一說，先委託市農會以「說故事」戲劇手法拍攝廣告行銷，也請首長直播拍賣，研究水果禮盒概念行銷，主打5台斤裝的禮盒，大小適中，買來自己吃或送人都方便。

王正一說，「高雄首選」配合時令水果行銷的效果佳，像玉荷包荔枝一上平台立即引來搶訂，玉荷包也是此平台賣出最多的水果，約占總銷售量的3成多。

王正一說，「高雄首選」電商平台不是國內最早為農產品設的電商平台，但在整體行銷規畫上，禁得起比較。