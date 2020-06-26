連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

今天是端午連假第2天，澎湖縣府旅遊處統計指出，昨天至今已有超過2萬人次出遊澎湖，湖西北寮奎壁山地質公園以摩西分海景觀著稱，遊客可從北寮步行至陸連島赤嶼，配合潮汐時間，澎管處會實施紅旗警戒，但今天下午傳出，海水漲潮、現場高掛紅旗後，仍有遊客執意下海，現場人員會同警方前往勸阻，直至所有遊客全都安全上岸為止。

端午連假共有4天假期，澎湖縣府旅遊處統計指出，連假首日共有20艘航班入港、入境人數7519人，飛機55架次、人數5488人，今天人數也不少，海運13班、空運47架次，約8千多人入境。

進入連假第2天，估算約有2萬人進入澎湖，許多著名景點遊客眾多，今天傍晚，著名景點摩西分海已高掛禁止下水紅旗，但仍有不少遊客走進海域，澎管處人員會同警方勸阻遊客上岸，所幸沒有發生意外。