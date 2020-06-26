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端午連假 馬祖跳島遊客搭船大排長龍

中央社 / 連江縣26日電
馬祖東引燈塔。圖／連江縣政府提供
馬祖東引燈塔。圖／連江縣政府提供

今年端午節連假為新冠肺炎疫情爆發以來解禁後的首次連續假期，馬祖成為遊客出遊熱門地點，兩天共有3127名遊客來馬祖遊玩，跳島遊客搭船人數大排長龍。

邁入端午節連假第二天，馬祖出現大量旅遊人潮，連假首日馬祖海、空遊客共計1867名，根據交通旅遊局數據指出，昨日馬祖空中交通15班共運輸1029名旅客抵馬祖旅遊，海上基隆至馬祖航運共838人；今日空中交通14班總計890人、海上交通船計370名遊客搭乘，兩日共有3127名遊客來馬祖遊玩。

今年端午節連假為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來解禁後的首次連續假期，馬祖湧入許多遊客，南、北竿民宿業者表示，入住客滿；島際交通櫃台服務人員指出，因應遊客搭乘數增開加班船運輸遊客。

四鄉五島跳島的遊客人數多，各船班搭乘人潮大排長龍。昨日至今日上午，南北竿島際交通船來回承載約1394名遊客；莒光兩天三班船班1610名；東引兩天則有813名遊客，各島碼頭有大量遊客排隊等候，準備搭乘船班前往旅行。

針對旅遊人潮回升，海、陸交通航班載客流量變大，南竿航空站主任陳倩若表示，馬祖空中乘載量班次有限，機位一票難求，為保障連假期間機位有效利用，明日起將因應民航局規定，在航空疏運期實施「限當日當班次有效，逾期作廢」的機票使用規定，保障其他旅客權益，7月也將評估增開馬祖航班的需求。

馬祖 連假 端午節

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