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端午連假 觀光業者：墾丁大街人潮不如往年旺季

中央社 / 屏東縣26日電
墾丁人潮大爆發 墾丁大街夜市出現久違的大量遊客。聯合報系記者劉學聖／攝影
墾丁人潮大爆發 墾丁大街夜市出現久違的大量遊客。聯合報系記者劉學聖／攝影

端午連假全台各處景點都滿溢，墾丁2天來，湧入近10萬人，墾丁大街昨晚人潮雖不少，但有飯店業者觀察發現，大街人潮不如往年旺季，「民眾因防疫有節制，不往人多地方擠」。

新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）解封的報復性出遊，讓全台各地景點都滿溢，天氣悶熱，可從事水上活動的墾丁和小琉球都是人潮爆滿狀態，飯店及民宿訂房溢滿到滿州鄉和東港鎮，觀光業者表示，這是近5年來所沒有的狀況。

屏東警方統計，昨天和今天南下恆春半島的車輛1萬1000多輛以上，加上坐公共運輸南下的，估計2天來，恆春半島約湧入近10萬人。

為了讓墾丁大街增加人與人的距離，連假期間警方實施大街車輛淨空，讓大街只有行人，昨晚大街上雖看起來人潮很多，許多民眾也沒戴口罩，但墾丁福華渡假飯店總經理張積光特地到大街觀察，發現人潮並不如往年旺季的擁擠。

張積光表示，不少有防疫概念的民眾都有節制，不往人多的大街逛，有不少遊客在飯店裡的遊樂設施活動，純粹只為了放鬆。

位於滿州鄉的小墾丁渡假村連假前3天也是客滿，業者表示，訂房滿溢到滿州鄉，代表臨近墾丁大街的飯店及民宿都滿了，小墾丁渡假村近山，沒有海域活動，遊客多參加飯店的生態旅遊或晚上觀星活動，飯店的游泳池都是小朋友，父母在一旁放鬆陪伴。

「真是悶壞了」，從中部開車戴一家人南下住宿小墾丁渡假村的吳姓民眾表示，為了怕塞車，他們昨天清晨4時許就出發，開了4個多小時的車到屏東，先到瑪家鄉的琉璃吊橋玩，再一路南下，經枋寮鄉時，也在枋寮漁港停留，再一路南下小墾丁渡假村，所幸一路上沒有受塞車之苦。

住宿墾丁福華飯店的龐姓遊客沒有往墾丁大街逛街，他表示，大街太多人，目前疫情雖解封，但看戴口罩的人少，還是保險一點在飯店放鬆就好。

小琉球也是人滿為患，昨天飆破1萬4000人登島，今天也有1萬多人登島，小琉球就一條環島公路，到處都是騎摩托車的遊客，潮間帶、景點海灘全布滿遊客。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇說，這是近幾年連假沒有的現象，有不少遊客在小琉球訂不到住宿，到東港鎮訂房，每天搭船到小琉球玩。

開民宿的洪豪昇說，遊客告訴他，真的是「悶壞了」。

墾丁和小琉球的業者都表示，以往國旅遊客的消費都比較保守，這次小吃及各類店家的生意都很好。

墾丁人潮大爆發 高溫的端午連假首日，屏東墾丁南灣沙灘到處可見戲水人潮。聯合報系記者劉學聖／攝影
墾丁人潮大爆發 高溫的端午連假首日，屏東墾丁南灣沙灘到處可見戲水人潮。聯合報系記者劉學聖／攝影

墾丁 小琉球 連假

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