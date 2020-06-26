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悼「奧援叔叔」 李眉蓁：會讓人看到屹立不倒的自己

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天發文悼已故議長許崑源，強調明天許告別式之後，會讓大家看到她屹立不倒、還可以帶著微笑的自己。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天發文悼已故議長許崑源，強調明天許告別式之後，會讓大家看到她屹立不倒、還可以帶著微笑的自己。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天在臉書發文追悼她私底下稱「阿叔」的已故高市議會議長許崑源，感慨多數名嘴發揮想像力、創造力、編劇能力，配合網軍1450正攻、側擊、左拐、右踢，編出台灣有史以來第二強的「攻擊網」攻擊她，她也從零知名度變成網搜第一名，她出身左營舊部落攤販之子的爸爸，還被栽上是眷村外省掛！

李眉蓁在臉書表示，他父親李榮宗和外號「奧援」的許崑源交情深厚，許看著她長大，私底下她都叫許「叔叔」。　

許崑源之喪明天辦告別式，李眉蓁今到靈前拈香，向許報告被徵召參選高雄市長補選以來遭到「攻擊」。她說，國民黨徵召她以後，許多對她的負評與抹黑排山倒海而來，電視名嘴紛紛發揮想像力、創造力對她砲轟，應該感謝名嘴們讓她從零知名度，變成網搜第一名嗎？

李眉蓁說，他們說國民黨揠苗助長，扼殺她這個身高「176公分」的苗！說她問政平平，完全不提她被高督盟評鑑「問政最認真」、「問政品質最優」的績效；還說她是韓國瑜太太李佳芬的親戚才被徵召！

分化她與國民黨其他議員同事的情感，眼睛像被蒙住，沒有看到邱于軒、李雅靜還有黨團總召曾俊傑等議員陪她到選委會登記，在中常會宣布徵召時他們也在場，更沒聽到李雅靜在端午節時發電話語音祝福民眾端午節快樂，還加上國民黨已經徵召她參選的內容。

李眉蓁說，聽到李雅靜的語音時，感到溫暖，也非常感激她的氣度！

「以前常常和您打桌球的吳益政，掛上民眾黨的旗幟參加高雄市長補選，您想不到吧？民進黨就如你生前所說的，就是陳其邁。」她表示，當她確定被徵召後，有位和陳其邁共同的朋友告訴她，希望選舉不要提到「爸爸」的事，她說好，因為她向來喜歡正面選舉，不喜歡負面批評；但是到現在為止，她的爸爸已經成為「全國最有名的爸爸」。

李眉蓁說，可以承受別人對她的批評與指正，但抹黑、造假不斷，連她爸爸是出身左營舊部落，一個攤販之子，也被栽上是眷村外省掛。

李眉蓁 國民黨 李雅靜

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