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端午連假+暑假 在高雄搭台灣好行觀光公車可享半價

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
即起至九月底，在高雄搭台灣好行公車可享半價優惠，高市交通局亦加碼提供神祕小禮供抽獎。記者王昭月／翻攝
即起至九月底，在高雄搭台灣好行公車可享半價優惠，高市交通局亦加碼提供神祕小禮供抽獎。記者王昭月／翻攝

端午連假之後暑假就要到來，交通部光局鼓勵民眾出遊，將再祭出好康優惠，即起至9月30日止持電子票證搭「台灣好行」路線，即可享票價半價優惠。在佛陀紀念館等地與站牌或候車亭拍照上傳高雄市通局的民眾，也有機會抽到限量神祕禮物。

高雄市交通局代理局長張淑娟表示，高雄市有「大樹祈福線」及「哈佛快線」兩條台灣好行觀光公車路線，暑假期間不妨規畫輕旅行。從北高雄出發的遊客，可由高鐵左營站搭「哈佛快線」，直達佛陀紀念館禮佛後，再轉搭「大樹祈福線」體驗手作DIY樂趣。南高雄出發的民眾可自鳳山火車站或捷運大東站搭「大樹祈福線」，行經大樹區悠閒漫遊，再往佛光山。

張淑娟說，台灣好行路線今年延長優惠到9月底止，端午連假期間持電子票證或購買套票搭乘台灣好行路線，並在佛陀紀念館、大樹舊鐵橋站、九曲堂站、龍安宮站與站牌或候車亭拍照上傳到高雄市交通局「轉動高雄青春夢」粉絲頁，即有機會抽到價值150元的限量神秘禮物，共50份。

好康不只票價優惠，民眾也可以在高捷市集網路商城購買「雄愛旺來」好行套票，除可搭好行公車欣賞大樹區沿線美景，還能利用套票到至台灣鳳梨工場DIY鳳梨罐頭封罐，並到九曲堂火車站品味一勾堂咖啡烘培坊下午茶套組，「一卡在手，吃喝玩樂通通包」。

台灣好行 高雄市 紀念館

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