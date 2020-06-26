聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午連假+暑假 在高雄搭台灣好行觀光公車可享半價
端午連假之後暑假就要到來，交通部光局鼓勵民眾出遊，將再祭出好康優惠，即起至9月30日止持電子票證搭「台灣好行」路線，即可享票價半價優惠。在佛陀紀念館等地與站牌或候車亭拍照上傳高雄市通局的民眾，也有機會抽到限量神祕禮物。
高雄市交通局代理局長張淑娟表示，高雄市有「大樹祈福線」及「哈佛快線」兩條台灣好行觀光公車路線，暑假期間不妨規畫輕旅行。從北高雄出發的遊客，可由高鐵左營站搭「哈佛快線」，直達佛陀紀念館禮佛後，再轉搭「大樹祈福線」體驗手作DIY樂趣。南高雄出發的民眾可自鳳山火車站或捷運大東站搭「大樹祈福線」，行經大樹區悠閒漫遊，再往佛光山。
張淑娟說，台灣好行路線今年延長優惠到9月底止，端午連假期間持電子票證或購買套票搭乘台灣好行路線，並在佛陀紀念館、大樹舊鐵橋站、九曲堂站、龍安宮站與站牌或候車亭拍照上傳到高雄市交通局「轉動高雄青春夢」粉絲頁，即有機會抽到價值150元的限量神秘禮物，共50份。
好康不只票價優惠，民眾也可以在高捷市集網路商城購買「雄愛旺來」好行套票，除可搭好行公車欣賞大樹區沿線美景，還能利用套票到至台灣鳳梨工場DIY鳳梨罐頭封罐，並到九曲堂火車站品味一勾堂咖啡烘培坊下午茶套組，「一卡在手，吃喝玩樂通通包」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言