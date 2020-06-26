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TJIMUR藝術生活節 在屏東地磨兒部落連辦2週

中央社 / 屏東縣26日電

屏東三地門鄉在地藝術團體蒂摩爾古薪舞集舉辦的TJIMUR藝術生活節，將從7月6日至19日在屏東三地門鄉地磨兒部落舉辦，外籍和原住民藝術工作者將以舞蹈、工藝與民眾互動。

TJIMUR藝術生活節今年邁入第3年，蒂摩爾古薪舞集今天召開記者會，為7月6日至7月19日的活動宣傳。

活動策展人、也是舞集團長的路之．瑪迪霖表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，國外藝術工作者無法入境，留台的外籍藝術家回不去，今年特地邀請13國的舞蹈創作、身體實驗等藝術家駐村，另有三地門鄉在地藝術家的美食、陶藝、琉璃等手作學，既在地又國際。

路之．瑪迪霖表示，前2年的藝術生活節只舉辦1週，今年舉辦2週，一共開43場活動，包括留台的峇里島、日本、比利時等藝術創作者舞蹈的接棒演出，還有台灣雲門舞集第一代舞者鄭淑姬的表演。

路之．瑪迪霖說，前2年來台參加生活節的菲律賓、美國、印度等國藝術家，今年因疫情無法入境，將透過數位科技轉換成空中論壇，由學者兼舞評人戴君安、張懿文結合國際論壇及實驗創作，探索女性主體藝術創作等課題，帶領藝術工作者進行個人經驗與創作交流。

此外，生活節的重頭戲是10場次的「1+1身體實驗創作交流」，由駐村的外國創作者搭配蒂摩爾古薪舞集舞者，分4組走入部落探索、交流、創作。

路之．瑪迪霖表示，工作坊15人就額滿，戶外活動表演只容納40名觀眾，目前不少工作坊已額滿，這場既在地又國際的藝術生活節宛如英國愛丁堡藝穗節，讓無法出國的人在暑假中來一場藝術行旅。

有意參加生活節的民眾可上TJIMUR藝術生活節官網報名。

藝術家 屏東

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