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端午連假單日逾萬人出遊 澎湖觀光明顯回溫
今天是連假第2天，離島澎湖從昨天起出現報復性出遊人潮，今天也不例外，有些遊客選擇3天2夜行程，今天到、收假前返台，今早陸續透過空運與海運抵達澎湖。澎湖縣府旅遊處表示，昨天入境人數逾萬人，今天旅客也不少，離島行程相當夯。
端午連假共有4天假期，澎湖縣府旅遊處統計，連假首日共有20艘航班入港、入境人數7519人，飛機55架次、人數5488人，今天人數也不少，海運13班、空運47架次入境。
旅遊處表示，澎湖旅遊隨著疫情和緩慢慢升溫，6月過後遊客量都不少，平均每天都有3至4千人入境，24日有近6千人入境，不過這次端午節連假的人潮最多，25日高達1萬3千人搭船或搭飛機抵達澎湖，扣除返鄉旅客，澎湖合法旅宿業單日可容納2萬人次旅客，並未超載。
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