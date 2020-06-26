台24線往霧台超速多 屏東警方半年取締700多件

屏東三地門鄉前往霧台鄉的台24線經常有改裝車及飆車超速，里港警分局今天表示，今年上半年就取締700多件，每件至少被開罰新台幣1700元，這幾天端午連假也將嚴格取締。

台24線通往霧台鄉沿線景色秀麗，連絡三地門鄉與霧台鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，橋墩高達99公尺，是目前台灣橋墩高度最高的橋梁，吸引許多民眾駕駛前往賞景。

優美景緻吸引許多超跑及改裝重型機車上山，衍生超速、噪音影響當地部落生活安全及生活品質，屏東縣政府警察局里港分局配合監理、環保單位不定時執行取締勤務。

里港警分局表示，近半年來，超速部分已達700多件，駕駛人每件至少被開罰1700元；改裝車體部分18件，駕駛人每件至少被開罰2400元。

里港警分局指出，台24線進出霧台各部落路段，都設置速限30公里的警示標誌，希望用路人遵守速限；違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，也依法裁罰。

端午連假，警方也配合監理站，在三德檢查所執行聯合稽查勤務，加強攔查取締改裝車體違規，確保民眾行的安全。