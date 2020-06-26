快訊

才鬧出租房糾紛 曾與李進良傳緋聞41歲名媛胡嘉嘉酒後亡

專訪激怒北韓之男：假話反共心戰？反攻平壤無人機之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報復性出遊狂襲墾丁、小琉球 觀光業者：彷如活了起來

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，各旅遊憇沙灘和海邊滿是戲水遊客。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，各旅遊憇沙灘和海邊滿是戲水遊客。記者潘欣中／攝影

隨著國內疫情趨緩國旅回溫，端午4天連假展開，通往恆春半島及台東的台1線屏東水底寮路段，昨天南下全日逾4萬車次，到墾丁車流1萬4628輛車次，今天上午的車潮和昨天相當，警方估計昨天逾4萬人湧入墾丁，離島小琉球民宿前3天幾乎滿房全滿，每天逾萬人登島；見到久違的滿房榮景和伴隨而來的塞車盛況，觀光旅宿業者笑說：「彷如活了起來！」。

根據屏東縣警局交通隊車流量統計，連假首日通往台東及墾丁的台1線水底寮南下段，單日達4萬車次，創下該路段車流量新高，上午7時至下午1時，每小時在3000輛上下；前往墾丁的1萬4628輛車次，已經超過近年單日最高車流量；屏東枋寮警方說，今天上午南下車流量和昨天相當，上午8時半起將實施調撥車道紓解南下車潮，部分路口段塞塞停停，整體仍算順暢。

豔陽高照的高溫，吸引大批遊客前往水上活動勝地的恆春半島，墾丁各遊憩沙灘滿是戲水人潮，重現過去的傘海盛況，前3天的旅宿住房率多滿房，周日也有七成；入夜後墾丁大街滿是人潮，但多未戴口罩，警方昨晚7時起將連續4天維持過去的人分流管制措施，未來每周六、日都將維持管制至暑假結束，因停車場爆滿，車輛又只能走大灣路，傍晚過後車陣綿延2公里。

「前一陣子都快住進加護病房了，現在彷如活了起來！」墾丁一家五星飯店主管說，受疫情影響，業績足足壞了4個月，又不敢給員工放無薪假，第一季虧了上千萬，現在終於等到國旅回溫，7月起有安心旅遊補助和三倍券助力，暑假檔期預估比去年還好，心情如洗三溫暖。墾丁大街賣果計的吳姓攤商說，昨晚業續衝上3萬元，難想像之前一晚最慘只賣了3杯。

「 前3天估計每天逾萬人登島！」屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇說，小琉球受疫情影響，慘澹經營近5個月，業者都勒緊腰帶苦撐，解封後立刻湧進訂房潮，本月初民宿就已傳出近滿房的好消息，前3天全島民宿一房難求，業將實巷土悶太久了，看到久違的人潮盛況，心情五味雜陳； 大鵬灣觀光產業聯盟說，不僅小琉球，連東港鎮的民宿連假前3天接近客滿，不少人訂不到小琉球，只好在東港住一晚。

端節連假墾丁湧入報復性旅遊，各海邊景點周邊停滿車。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，各海邊景點周邊停滿車。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊潮，各遊憇沙灘和海邊滿是戲水遊客。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊潮，各遊憇沙灘和海邊滿是戲水遊客。記者潘欣中／攝影
端節連假出現報復性旅遊，屏東小琉球單日逾萬人登島，候船碼頭人龍排到室外。記者潘欣中／攝影
端節連假出現報復性旅遊，屏東小琉球單日逾萬人登島，候船碼頭人龍排到室外。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，海鮮餐廳門口滿是人。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，海鮮餐廳門口滿是人。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，墾丁大街入夜後實施人車分流，造成大灣路大塞車。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，墾丁大街入夜後實施人車分流，造成大灣路大塞車。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，墾丁大街入夜後實施人車分流，造成大灣路大塞車。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，墾丁大街入夜後實施人車分流，造成大灣路大塞車。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，墾丁大街入夜後滿滿是人。記者潘欣中／攝影
端節連假墾丁湧入報復性旅遊，墾丁大街入夜後滿滿是人。記者潘欣中／攝影

延伸閱讀

小琉球遊客溺水 端午連假首日共4人死亡

情侶連假小琉球逍遙遊…女友獨自浮潛消失 沙灘尋獲搶救不治

英國版墾丁？50萬人潮湧入海灘 當局緊急發布重大事件

影／端午連假預估30萬人湧入墾丁 人車塞爆

相關新聞

報復性出遊狂襲墾丁、小琉球 觀光業者：彷如活了起來

隨著國內疫情趨緩國旅回溫，端午4天連假展開，通往恆春半島及台東的台1線屏東水底寮路段，昨天南下全日逾4萬車次，到墾丁車流...

深山作家郵差溫暖送愛 戴宗立代購口罩不嫌麻煩

新冠肺炎疫情來勢洶洶，高雄郵局人員配合運送口罩與酒精等防疫物資，市區郵務士要將數量龐大的口罩送至健保藥局，工作負荷重，六...

新冠肺炎疫情堪憂？ 陳其邁：中央和地方防疫配合得好

日前一名日籍女學生從台返日被確診感染新冠肺炎，地方匡列80多人居家隔離，引發許多民眾的防疫憂慮。曾是行政院防疫國家隊一員...

百年木造竹田車站 鄉公所打造「竹田驛鐵道故事館」

屏東縣竹田鄉的台鐵竹田站，是台鐵屏東線上僅存的木造車站，也是屏東縣歷史建築，竹田鄉鄉公所今年5月收回管理權自行營運，經初...

稽查無假期 環保局稽查異味水汙 2家放流水質不佳

稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲...

檸檬價跌 屏東2鄉出招衝買氣

屏東縣7月進入檸檬盛產期，今年受疫情影響，外銷通路受阻，產地價格低迷，每台斤約6到8元，陷入價格保衛戰。竹田鄉公所昨天端...

高雄實物銀行設大倉儲擴辦 22迷你食物銀行下月開

高雄市府社會局委託高雄市慈善團體聯合總會（簡稱高慈總）辦理「實物銀行」，照顧弱勢族群，為擴大服務，在高雄大社區設置一個2...

普篩之議再起 鄭照新：昔諷韓國瑜的綠議員那裡去了？

一名日籍女學生從台返日確診新冠肺炎，引發國內討論有沒有必要進一步做普篩。高雄市新聞局前局長鄭照新今天在臉書發文表示，高雄...

端午連假來高雄玩！7大文化館舍優惠實施中

端午連假展開，出遊者眾。高雄市文化局在8月底前推出7大文化館舍「平日免費、假日優惠票」活動，邀請民眾暢遊紅毛港文化園區、...

國旅大爆發！恆春半島觀光開紅盤 南下車潮陸續湧現

端午連假開跑，今天恆春半島車潮湧現，民宿業者住宿率開出紅盤。從上午至下午的南下車潮依舊不減。目前恆春半島民宿幾乎都滿房狀...

檸檬將進入盛產期 產地價低迷面臨價格保衛戰

檸檬將進入盛產期，今年受疫情影響，檸檬外銷通路受阻，檸檬盛產，產地價格低迷，每台斤約6到8元，7月檸檬盛產期，檸檬陷入價...

熱情火鶴花 端節起成為高雄打卡新景點

新冠肺炎疫情今年阻斷高雄市火鶴花外銷，但高雄市農業局轉而拓展內銷通路，包括推動花藝教學，開放線上訂購等，最絕的一招是讓火...

熱門新聞

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。