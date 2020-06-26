報復性出遊狂襲墾丁、小琉球 觀光業者：彷如活了起來

隨著國內疫情趨緩國旅回溫，端午4天連假展開，通往恆春半島及台東的台1線屏東水底寮路段，昨天南下全日逾4萬車次，到墾丁車流1萬4628輛車次，今天上午的車潮和昨天相當，警方估計昨天逾4萬人湧入墾丁，離島小琉球民宿前3天幾乎滿房全滿，每天逾萬人登島；見到久違的滿房榮景和伴隨而來的塞車盛況，觀光旅宿業者笑說：「彷如活了起來！」。

根據屏東縣警局交通隊車流量統計，連假首日通往台東及墾丁的台1線水底寮南下段，單日達4萬車次，創下該路段車流量新高，上午7時至下午1時，每小時在3000輛上下；前往墾丁的1萬4628輛車次，已經超過近年單日最高車流量；屏東枋寮警方說，今天上午南下車流量和昨天相當，上午8時半起將實施調撥車道紓解南下車潮，部分路口段塞塞停停，整體仍算順暢。

豔陽高照的高溫，吸引大批遊客前往水上活動勝地的恆春半島，墾丁各遊憩沙灘滿是戲水人潮，重現過去的傘海盛況，前3天的旅宿住房率多滿房，周日也有七成；入夜後墾丁大街滿是人潮，但多未戴口罩，警方昨晚7時起將連續4天維持過去的人分流管制措施，未來每周六、日都將維持管制至暑假結束，因停車場爆滿，車輛又只能走大灣路，傍晚過後車陣綿延2公里。

「前一陣子都快住進加護病房了，現在彷如活了起來！」墾丁一家五星飯店主管說，受疫情影響，業績足足壞了4個月，又不敢給員工放無薪假，第一季虧了上千萬，現在終於等到國旅回溫，7月起有安心旅遊補助和三倍券助力，暑假檔期預估比去年還好，心情如洗三溫暖。墾丁大街賣果計的吳姓攤商說，昨晚業續衝上3萬元，難想像之前一晚最慘只賣了3杯。