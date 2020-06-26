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深山作家郵差溫暖送愛 戴宗立代購口罩不嫌麻煩
新冠肺炎疫情來勢洶洶，高雄郵局人員配合運送口罩與酒精等防疫物資，市區郵務士要將數量龐大的口罩送至健保藥局，工作負荷重，六龜、甲仙等偏鄉郵務士不只送物資，還要幫獨居長輩代買口罩，扮演「家人」角色。曾擔任飯店公關、企劃等職務的戴宗立轉換跑道當郵務士，常幫部落居民跑腿買口罩，樂在高雄山區當鄉親的「綠衣天使」。
全台各地郵局在防疫期間運送口罩與酒精，高雄郵局每天要將300萬片口罩運送至屏東、台東、外島澎湖與金門等地，各單位人員常加編到深夜。
高雄郵局郵務科長陳建章說，談起防疫工作，市區郵務與偏鄉工作性質不同，市區人員要將龐大口罩送往健保郵局，機車不堪負荷，必須開車才能執行任務，業務量繁重且責任重大；山區郵務士則因許多偏鄉長輩獨自生活，沒有家人依靠，一併提供換購口罩與買酒精等額外服務。
六龜八名郵務士負責六龜與桃源兩地郵件投遞工作，單程距離最多達45公里，家戶分布廣，郵務士提供代購服務，替部落獨居長輩化解口罩購買困擾。八人中，郵務士戴宗立在六龜服務一年半，進入郵局前歷練豐富，曾擔任百貨公司與飯店公關、甚至出版過企管專書。他說，跟部落居民相處像家人、朋友，常有行動不便的長輩將健保卡交給他，委託他去衛生所買口罩，上山時再「順道」送到家，有時一天多達3或4人；鄉下長輩很親切，常贈送家中栽種的水果給他想用，能幫上忙是一件開心的事。
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