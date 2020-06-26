新冠肺炎疫情堪憂？ 陳其邁：中央和地方防疫配合得好

日前一名日籍女學生從台返日被確診感染新冠肺炎，地方匡列80多人居家隔離，引發許多民眾的防疫憂慮。曾是行政院防疫國家隊一員的民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天受訪時要大家對防疫放心，到目前為止，中央和地方的防疫合作都非常好。

陳其邁說，他曾是防疫國宣隊一員，與前副總統陳建仁、衛福部長陳時中 一起努力，對他來講把市民的健康顧好是基本功。

他表示，防疫工作中央和地方要配合，在新冠肺炎在其他國家還有一些疫情時，要把居家檢疫做好，有境外移入者要防止進入社區，這個是地方政府要和中央合作的；到目前為止 ，中央和地方合作都非常好；如果他當地方的市長，會在地方落實防疫工作，事實上到目前他跟國家隊幾乎天天還是要通電話，當然有掌握疫情，防疫當然中央和地方要同一步調。

他說，會按照中央流行疫情指揮中心的指揮做好防疫的工作，請大家放心。