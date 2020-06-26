快訊

大同網紅戰鎖定高人氣民代 兩派拉攏3Q哥、呱吉不滿被消費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎疫情堪憂？ 陳其邁：中央和地方防疫配合得好

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁要大家對中央、地方配合防疫的情況放心。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁要大家對中央、地方配合防疫的情況放心。記者劉學聖／攝影

日前一名日籍女學生從台返日被確診感染新冠肺炎，地方匡列80多人居家隔離，引發許多民眾的防疫憂慮。曾是行政院防疫國家隊一員的民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天受訪時要大家對防疫放心，到目前為止，中央和地方的防疫合作都非常好。

陳其邁說，他曾是防疫國宣隊一員，與前副總統陳建仁、衛福部長陳時中 一起努力，對他來講把市民的健康顧好是基本功。

他表示，防疫工作中央和地方要配合，在新冠肺炎在其他國家還有一些疫情時，要把居家檢疫做好，有境外移入者要防止進入社區，這個是地方政府要和中央合作的；到目前為止 ，中央和地方合作都非常好；如果他當地方的市長，會在地方落實防疫工作，事實上到目前他跟國家隊幾乎天天還是要通電話，當然有掌握疫情，防疫當然中央和地方要同一步調。

他說，會按照中央流行疫情指揮中心的指揮做好防疫的工作，請大家放心。

新冠肺炎

延伸閱讀

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

高市長補選 陳其邁擔心投票率

聯合報社論／陳其邁接誰的棒？高雄政治的復辟之路

高市長補選 民進黨評估：吳益政可能拉走知識藍

相關新聞

報復性出遊狂襲墾丁、小琉球 觀光業者：彷如活了起來

隨著國內疫情趨緩國旅回溫，端午4天連假展開，通往恆春半島及台東的台1線屏東水底寮路段，昨天南下全日逾4萬車次，到墾丁車流...

深山作家郵差溫暖送愛 戴宗立代購口罩不嫌麻煩

新冠肺炎疫情來勢洶洶，高雄郵局人員配合運送口罩與酒精等防疫物資，市區郵務士要將數量龐大的口罩送至健保藥局，工作負荷重，六...

新冠肺炎疫情堪憂？ 陳其邁：中央和地方防疫配合得好

日前一名日籍女學生從台返日被確診感染新冠肺炎，地方匡列80多人居家隔離，引發許多民眾的防疫憂慮。曾是行政院防疫國家隊一員...

百年木造竹田車站 鄉公所打造「竹田驛鐵道故事館」

屏東縣竹田鄉的台鐵竹田站，是台鐵屏東線上僅存的木造車站，也是屏東縣歷史建築，竹田鄉鄉公所今年5月收回管理權自行營運，經初...

稽查無假期 環保局稽查異味水汙 2家放流水質不佳

稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲...

檸檬價跌 屏東2鄉出招衝買氣

屏東縣7月進入檸檬盛產期，今年受疫情影響，外銷通路受阻，產地價格低迷，每台斤約6到8元，陷入價格保衛戰。竹田鄉公所昨天端...

高雄實物銀行設大倉儲擴辦 22迷你食物銀行下月開

高雄市府社會局委託高雄市慈善團體聯合總會（簡稱高慈總）辦理「實物銀行」，照顧弱勢族群，為擴大服務，在高雄大社區設置一個2...

普篩之議再起 鄭照新：昔諷韓國瑜的綠議員那裡去了？

一名日籍女學生從台返日確診新冠肺炎，引發國內討論有沒有必要進一步做普篩。高雄市新聞局前局長鄭照新今天在臉書發文表示，高雄...

端午連假來高雄玩！7大文化館舍優惠實施中

端午連假展開，出遊者眾。高雄市文化局在8月底前推出7大文化館舍「平日免費、假日優惠票」活動，邀請民眾暢遊紅毛港文化園區、...

國旅大爆發！恆春半島觀光開紅盤 南下車潮陸續湧現

端午連假開跑，今天恆春半島車潮湧現，民宿業者住宿率開出紅盤。從上午至下午的南下車潮依舊不減。目前恆春半島民宿幾乎都滿房狀...

檸檬將進入盛產期 產地價低迷面臨價格保衛戰

檸檬將進入盛產期，今年受疫情影響，檸檬外銷通路受阻，檸檬盛產，產地價格低迷，每台斤約6到8元，7月檸檬盛產期，檸檬陷入價...

熱情火鶴花 端節起成為高雄打卡新景點

新冠肺炎疫情今年阻斷高雄市火鶴花外銷，但高雄市農業局轉而拓展內銷通路，包括推動花藝教學，開放線上訂購等，最絕的一招是讓火...

熱門新聞

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。