百年木造竹田車站 鄉公所打造「竹田驛鐵道故事館」

屏東縣竹田鄉的台鐵竹田站，是台鐵屏東線上僅存的木造車站，也是屏東縣歷史建築，竹田鄉鄉公所今年5月收回管理權自行營運，經初步整修，定位為「竹田驛鐵道故事館」，在端午連假正式開館，每周一休館。

台鐵竹田站新、舊站並存，舊站去年通車滿一百年，是屏東縣內僅存日據時期木造車站，早年曾一度因乘客銳減有廢站危機，經地方人士爭取保存，1998年鐵路局與竹田鄉公所簽約，由公所認養車站站房，成為知名的竹田驛站，竹田驛站後方就是高架車站。

竹田驛站曾經有最美日式車站稱號，竹田鄉公所文化觀光所長曾國峰說，竹田車站去年通車滿一百年，去年10月登錄為屏東縣歷史建築。竹田車站原本是簡易停靠站，1939年擴建為現今看到的木造車站。

曾國峰說，原本委外經營的竹田驛站，今年合約到期，由鄉公所接手，老舊站房經過初步修繕，打造「竹田驛鐵道故事館」，走進車站內，站長室經保留整理，陳列駕駛長帽子、制服，陳列竹田車站相關的文史資料，相當珍貴，讓更多民眾認識鐵道文化。