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稽查無假期 環保局稽查異味水汙 2家放流水質不佳

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲2家放流水質不佳，將採樣送驗。圖／屏東縣環保局提供
稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲2家放流水質不佳，將採樣送驗。圖／屏東縣環保局提供

稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲2家放流水質不佳，將採樣送驗。

屏東縣環保局指出，也針對內埔鄉福泉巷附近民眾常陳情的畜牧場及屏東工業區內飼料工廠臭味汙染查核。也前往九如橋瞭解測站水質不佳的狀況，研擬相關方案，改善九如橋關鍵測站水質。

環保署原列管屏東縣河川關鍵測站（嚴重污染，RPI超過6.0）， 計有高屏溪九如橋及昌農橋；東港溪興社大橋及港溪抽水站等4處關鍵測站。

環保局指出，港西抽水站在107年度已改善至中度污染；高屏溪昌農橋及東港溪興社大橋在108年度改善至中度污染。 目前僅高屏溪九如橋仍屬嚴重污染，環保局持續輔導畜牧業者設施改善，媒合農牧業辦理沼渣沼液肥分再利用，同時持續執行夜鷹早鳥及稽查無假期計畫， 防止業者趁機偷排廢水，以改善九如橋關鍵測站水質。

稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲2家放流水質不佳，將採樣送驗。圖／屏東縣環保局提供
稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲2家放流水質不佳，將採樣送驗。圖／屏東縣環保局提供
稽查無假期！屏東縣府環保局25日啟動端午連假擴大稽查作業持續4天，局長顏幸苑率隊，昨出動18名人力，稽查49家牧場，查獲2家放流水質不佳，將採樣送驗。圖／屏東縣環保局提供
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