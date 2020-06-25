普篩之議再起 鄭照新：昔諷韓國瑜的綠議員那裡去了？

一名日籍女學生從台返日確診新冠肺炎，引發國內討論有沒有必要進一步做普篩。高雄市新聞局前局長鄭照新今天在臉書發文表示，高雄市前市長韓國瑜為了體恤第一線醫護人員需求，曾主動提出提供抗體篩檢補助，但高雄市議會民進黨議員一個個說擴大篩檢的不對，還諷刺韓國瑜是「封城秀急」，如今這些議員們都到那裡去了？

鄭照新表示，他之前所述，主觀的情緒會遠離，客觀的數字會留下，當時的韓國瑜市長為了體恤第一線醫護人員需求，主動提出提供抗體篩檢補助，卻被被諷刺是「封城秀急」，大量網軍不斷抹黑韓要「普篩恐嚇市民」；這些民進黨團的議員們（歡迎大家幫忙google當時是那幾位）一個個說擴大篩檢的不對，如今專家們振振有詞說曾經提議小型普篩！

「議員們都到那裡去了？覺青呢？愛高雄的we care呢？」鄭照新強調，謊言禁不起時間的考驗，公道終將來臨！