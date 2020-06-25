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普篩之議再起 鄭照新：昔諷韓國瑜的綠議員那裡去了？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國內再爭議是否普篩，高雄市新聞局前局長鄭照新今天在臉書發文反問昔日諷刺高市前市長韓國瑜「封城秀急」的民進黨議員們，都到那裡去了？圖／翻攝鄭照新臉書
國內再爭議是否普篩，高雄市新聞局前局長鄭照新今天在臉書發文反問昔日諷刺高市前市長韓國瑜「封城秀急」的民進黨議員們，都到那裡去了？圖／翻攝鄭照新臉書

一名日籍女學生從台返日確診新冠肺炎，引發國內討論有沒有必要進一步做普篩。高雄市新聞局前局長鄭照新今天在臉書發文表示，高雄市前市長韓國瑜為了體恤第一線醫護人員需求，曾主動提出提供抗體篩檢補助，但高雄市議會民進黨議員一個個說擴大篩檢的不對，還諷刺韓國瑜是「封城秀急」，如今這些議員們都到那裡去了？

鄭照新表示，他之前所述，主觀的情緒會遠離，客觀的數字會留下，當時的韓國瑜市長為了體恤第一線醫護人員需求，主動提出提供抗體篩檢補助，卻被被諷刺是「封城秀急」，大量網軍不斷抹黑韓要「普篩恐嚇市民」；這些民進黨團的議員們（歡迎大家幫忙google當時是那幾位）一個個說擴大篩檢的不對，如今專家們振振有詞說曾經提議小型普篩！

「議員們都到那裡去了？覺青呢？愛高雄的we care呢？」鄭照新強調，謊言禁不起時間的考驗，公道終將來臨！

韓國瑜 鄭照新 高雄市

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