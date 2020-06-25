疫情解封從森林出發 屏縣推薦3大遊樂區紓解身心

屏東有許多小郊山，新冠肺炎期間，郊山成了民眾能夠防疫又能紓解身心的休閒地，後疫情解封期，縣政府推薦縣內雙流、林後四林及墾丁3大森林遊樂區，讓「今夏從森林出發」。

屏東縣政府6月的刊物「AMAZING PINGTUNG」推薦「今夏讓我們從森林出發」，文中指出，森林系的精彩，在喧囂的年代因為靜默而漸退2線，這波疫情卻讓人重新看見，人潮走回大自然。

在北大武山的屏障下，屏東大小山脈連綿不斷，其中，墾丁國家森林遊樂區、雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區，分別位在恆春、獅子、潮州等地，風格大異其趣。

3個森林遊樂區都由林務局屏東林管處管轄，位於潮州鎮的林後四林平地森林遊樂區交通方便，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間旅遊人數成長不少；育樂課長林湘玲表示，園區內復刻的二峰圳是特色之一，適合親子旅遊、野餐、騎腳踏車、戲水、賞鳥，還可到潮州吃燒冷冰或到萬巒吃豬腳，或到沿山公路喝屏東咖啡。

另外，每月也會在沿山公路銘泉農場舉辦農夫市集，端午連假25日、26日則移到林後四林舉辦，時間是下午2時至6時，有30多個攤位市集，除了有手工藝品、機農產，也有美食料理，與民眾一起在林後四林「森呼吸」。

位於獅子鄉的雙流國家森林遊樂區佔地1600公頃，主要有帽子山、沿山、白榕、瀑布4條主要步道，蜿蜒盤踞於青山綠林與楓港溪之間，動植物生態豐富；為讓遊客看懂門道，也特別設置自然教育中心，現有5名環境教育師帶領遊客親近森林。

墾丁國家森林遊樂區昔日是日本人熱帶植物園，面積廣達75公頃，園區內有季風林、石灰岩、珊瑚礁石、百年垂榕、仙人掌園、觀海樓等等，多達8條定向越野路線，遊客只要帶著指北針，向遊客中心要定向越野地圖，就可在森林裡定向越野探險。

不過，林湘玲也說，目前墾丁森林遊樂區正在整修，因此門票半價優惠將持續到9月。

屏東不少郊山、野溪和瀑布都是夏日民眾避暑勝地，但每年夏天都會傳出戲水意外，屏東消防局提醒不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等警告標誌的區域戲水。

另外，消防局也協調屏東縣水上救生協會假日在牛角灣溪、萬安親水公園、東港鎮海宮海水浴場及海神宮等4個地點設立救生站，排定人員駐站執勤及巡查附近水域。（編輯：洪學廣）1090626