端午連假來高雄玩！7大文化館舍優惠實施中

端午連假展開，出遊者眾。高雄市文化局在8月底前推出7大文化館舍「平日免費、假日優惠票」活動，邀請民眾暢遊紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區和哈瑪星台灣鐵道館。文化局表示，今天是連假第一天，有些民眾可能還塞在路上，加上高雄天氣實在太熱，各景區人潮雖已明顯增多，但還未爆量，看好接下來的連假。

高市文化局表示，端午連假各文化館舍皆正常開館，其中紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村 文化園區、哈瑪星台灣鐵道館等7大園區，推出「平日免費、假日優惠票」活動，希望藉由票價優惠，能讓更多人走入文化場館，認識城市歷史。

隨疫情解禁及優惠活動，高雄市各文化場館人潮已有明顯回升。文化局表示，英國領事館自推出優惠後，入園人數比疫情嚴峻時明顯提升不少，民眾可把握機會，近距離欣賞國定古蹟特有之歷史風貌。即使疫情解禁，文化局仍要求館舍落實防疫措施，包含落實量測體溫及酒精消毒等，讓民眾防疫安心，更能夠玩得開心。