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國旅大爆發！恆春半島觀光開紅盤 南下車潮陸續湧現

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
警方將會持續在晚上，於墾丁大街實施人車分流管制。記者陳弘逸／攝影
警方將會持續在晚上，於墾丁大街實施人車分流管制。記者陳弘逸／攝影

端午連假開跑，今天恆春半島車潮湧現，民宿業者住宿率開出紅盤。從上午至下午的南下車潮依舊不減。目前恆春半島民宿幾乎都滿房狀態，業者也開心這次連假能有不錯的成績。

屏東觀光協會表示，端午連假期間，恆春半島民宿幾乎是滿房狀態，除了核心的墾丁大街滿房之外，從恆春鎮就連到滿州鄉的民宿都客滿，就代表這次連假觀光會有不錯的成績。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，端午節前夕的住房率以在前幾周逐漸回溫，即使今天住房率超過九成，4天連假中就有3天滿房，即使遊客回溫民宿仍有給住房優惠價格。

黃姓業者表示，在國際疫情尚未減緩以前，其實這段時間國內旅遊都會有非常不錯的表現，也希望業者把握好這樣的機會，真的讓國人看見國內旅遊的質量。

警方初估，一天約有2萬至2萬5千輛車往南，這4天連假可能會有近10萬輛車湧進恆春半島，觀光人數上看30多萬。有鑑於此，警方將會持續在晚上，於墾丁大街實施人車分流管制。

恆春警方將於台26線車城、南灣與墾丁等各易壅塞路段，規畫加強疏導，同時協調交通部公路總局楓港工務段、墾丁國家公園管理處提供支援，

屏東縣政府交通旅遊處表示，這次國旅國旅大爆發，從第一天的車潮跟人潮來看，屏東觀光應該會開出不錯的成績，同時感謝都業者的努力，才讓國人來屏東觀光那麼踴躍。

交旅處強調，連假期間正值高溫，遊客出遊，除了記得防曬，更不能忘記防疫，同時也會持續要求業者，遵照先前的防疫規格做好消毒工作。

等待登船的遊客，排隊人潮破百公尺。記者陳弘逸／攝影
等待登船的遊客，排隊人潮破百公尺。記者陳弘逸／攝影
警方初估，這4天連假可能會有近10萬輛車湧進恆春半島，觀光人數上看30多萬。記者陳弘逸／攝影
警方初估，這4天連假可能會有近10萬輛車湧進恆春半島，觀光人數上看30多萬。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 連假 民宿

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