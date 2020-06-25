檸檬將進入盛產期 產地價低迷面臨價格保衛戰

檸檬將進入盛產期，今年受疫情影響，檸檬外銷通路受阻，檸檬盛產，產地價格低迷，每台斤約6到8元，7月檸檬盛產期，檸檬陷入價格保衛戰。屏東縣竹田鄉公所今天端午節不立蛋，改舉辦「立檸檬」；九如農會將檸檬加工推出檸檬枇杷膏與檸檬葡萄糖胺產品，推廣檸檬多元產品。

檸檬是台灣重要農產品，農糧署統計，全台檸檬種植面積有2777公頃，屏東就占66％，有1853公頃，全台檸檬有產銷履歷驗證面積有389公頃，屏東縣就有362公頃。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬生產過剩，價格低迷，農會負起輔導責任，收購有機檸檬4千斤，加工製作成檸檬枇杷膏，也製作成檸檬葡萄糖胺產品，協助農民行銷檸檬，兩項產品在九如鄉農會可以買得到。

龔泰文說，九如鄉的檸檬種植面積約300公頃，今年受疫情影響，外銷通路受阻，加上預期心理，認為今年檸檬豐收，但檸檬7月才開始盛產，價格卻提早降低，降到這麼低，降到每台斤5元，僅生產成本一半，至少要10元才有合理利潤。

龔泰文說，今年檸檬價格特別低，他建議政府，不要將收購的檸檬都拿來搾汁，劣質品要去化不要再加工，要當有機肥，有的做了加工後，隨時囤積，價格好時又拿出來，會擾動市場，應讓檸檬恢復真正的市場機制，。

竹田鄉長傅民雄說，竹田鄉種植檸檬面積約120公頃，往年檸檬一箱20台斤價格600元，今年僅剩300元，檸檬價格面臨保衛戰，接下來盛產期，希望端午立檸提高買氣。