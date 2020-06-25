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端節連假首日 高雄各景點湧現人潮

中央社 / 高雄25日電

今天是端午節連假首日，也是疫情趨緩後首次長假，包括佛光山、佛陀紀念館、蓮池潭龍虎塔、柴山、高雄港駁二藝術特區、旗津等原本就是熱門觀光景點，午後逐漸湧現人潮

面對驟增遊客湧入，交通局預估包括旗津、駁二及西子灣、壽山、旗山、美濃，以及佛光山，在傍晚會有一波車流高峰，轄區各警分局規劃替代道路分流、聯外幹道車流疏導。

轄內有高鐵左營站、台鐵左營站、蓮池潭和知名瑞豐夜市等的左營警分局，針對假期前、中、後不同交通狀況，分階段實施交通疏導作為，並透過即時通報系統立即排除道路壅塞或車禍事故，確保連續假期期間交通安全順暢。

轄內有壽山風景區、旗津和高雄港駁二藝術特區的鼓山警分局，規劃端午節連續假期風景區交通疏導管制措施，對於壽山風景區視現場交通流量機動管制行車。

旗津地區也視車流狀況，彈性實施單行動線管制及劃設行人徒步區，並提醒遊客前往旗津可搭乘捷運、輕軌至西子灣站步行至鼓山輪渡站，或由棧二庫輪渡站搭乘渡輪前往；進入西子灣地區小客車，引導改由中山大學後門替代道路返回市區。

至於旗津、六龜等熱門戲水區，除由教育局和警方宣導戲水安全，消防局也規劃宣導防溺和救護能量，落實水域巡查機制；每逢假日都吸引遊客到訪的旗山老街，旗山警分局規劃防竊、防搶和停車場容量勤務，務必讓遊客快樂出門、平安回家。

因應疫情（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）趨緩，高市府配合中央紓困振興方案，提出紓困貸款、場域租金減免、投資補助等紓困措施，並事先呼籲業者加強檢視相關軟硬體設施、儲備能量和做好準備迎接這波報復性消費到來。

高雄市代理市長楊明州指示交通局、警察局做好交通疏導規劃，公共場域的環境整潔及公廁清潔是城市形象的重要指標，環保局要督導及落實公廁清潔及維護工作，讓民眾享有優質遊憩品質。

駁二 佛光山 疫情

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