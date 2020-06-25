疫情解封不能出國 高市招手消費抽百萬名車

疫情解封後的端午連假，高雄市不管是觀光旅館還是一般旅館的住房率近9成，市府順勢行銷並結合「振興購物嘉年華」活動鼓勵消費，並宣告7月1日將送出第一輛百萬名車。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，消費性產業大蕭條，不少觀光旅遊、伴手禮業者不敵風暴，員工放起無薪假；不過隨著疫情解封，旅遊觀光業復甦，尤其在行政院振興三倍券及安心旅遊政策的催化下，觀光及國旅經濟活絡，住宿買氣也暢旺起來。

市府觀光局長邱俊龍今天指出，端午連假觀光旅館含高雄國賓大飯店、福華、福容及圓山大飯店訂房率有9成以上；一般旅館F商旅愛河館、威豪飯店、捷絲旅高雄站前館、翰品酒店也有9成，和逸高雄中山館、秝芯旅店駁二愛河館則幾近客滿。

為了搶奪國旅市場大餅，爭取政府補助和振興三倍券，高雄漢來大飯店也加碼優惠，推出「安心遊大補帖」住房專案，7月1日至10月31日除搭配政府每人新台幣1000元補助外，飯店依房型再加碼補助，估計3天2夜最多可省4000元等，鼓勵民眾聰明消費省很大。

爭取民眾到高雄觀光，高雄市除了住宿優惠，6月到8月含旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、鼓山洞及壽山動物園等5處景點免費入園，紅毛港文化園區、打狗英國領事館等7個園區門票平日免費、假日優惠票價。

「振興購物嘉年華」續推發票登錄日日抽5萬元抵用券、週週抽黃金、月月抽汽車。經發局代理局長王宏榮指出，7月1日將送出首輛百萬名車，歡迎民眾在端午連假到高雄消費觀光試手氣，就有機會將百萬名車開回家。

經發局統計，截至6月21日，發票登錄累積金額逾新台幣2億4808萬元，消費類型以「飲食」類型最高，達68%；週週抽黃金已抽出3次，累積30兩重。王宏榮說，更受期待的的是7月1日要抽第一輛百萬汽車。配合後疫情時代，觀光局鼓勵戶外休閒，以「城市探險」為主題，推出踩線旅遊路線，有野外秘境探險、柴山天威古道、親子皆宜的動物園夜宿營與攀樹體驗等，鼓勵民眾到高雄觀光消費、領略高雄之美。

在「城市探險」行程中，柴山「天威古道」是一處私房秘境，全長約5公里，極路勇者工作坊執行長宋德威指出，從中山大學附近的柴山戰備道直通到海灘，徒手攀登具有挑戰性；該處二戰時期是日軍的特攻訓練基地，曾為國軍特種部隊、消防局特搜隊等單位的山訓戰技場。

經常往來於攀登古道，宋德威建議戴上防護手套、安全頭盔，在專業教練的帶領下尋幽攬勝，不僅是體能技巧訓練，也能窺探珊瑚石洞、碉堡遺址等，遊程奇幻刺激。