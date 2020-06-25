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馬祖貨車滲漏物堵車流 警察取締保障交通安全

中央社 / 連江縣25日電

近來馬祖大型車輛貨物滲漏砂石或油漬，影響道路交通安全，為保障端午連假居民與遊客行車安全，南竿警察所針對大型貨車加強攔查，對違規狀況加以取締。

南竿警察所統計，1月至今已針對大貨車開出6件罰單，其中包含滲漏油漬、載運砂石未覆蓋、裝載貨物不依規定、所載貨物滲漏、飛散等交通違規情事，相關事件已影響用路人安全。

南竿警察所長李政餘表示，端午連假期間遊客眾多，為保障用路人安全，警方接獲報案第一時間將至現場確認危害通行情況，實施道路交通管制，同時調閱監錄影像對肇事車輛究責，並依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款進行裁罰，汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，另請環資局依權責處理。

所長李政餘提醒，大型車輛裝載貨物務必綑綁牢固；裝載液態油品，要檢查容器是否完好、封緊；砂石裝載量勿超過車斗高度，並覆蓋確實，行車前再檢查。若未依規定行駛道路，滲漏砂石或油漬將嚴重危害道路交通安全，將增加用路人危險。

連江縣警察局長廖恆裕指出，馬祖地區道路陡峭彎曲狹窄，在端午連假期間，大型車輛若超載、超速、塵土飛散、砂石散落、油漬流漏地面，不僅危害交通安全，將嚴重損害馬祖觀光形象，警方將加強執法，並呼籲業者勸導員工遵守交通法令。

廖恆裕表示，為避免違規情事再發生，近期警局協同連江監理站，針對大型車輛共同進行聯合稽查，整頓地區大型車種恣意違規交通亂象，嚴正執法，杜絕違規情事，共同守護用路人的安全。

砂石 警察

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