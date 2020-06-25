聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午連假國旅大爆發 東港警呼籲：民眾善用替代道路
端午連續假期開始，林邊及南州為觀光車潮前往墾丁、台東旅遊必經道路之一，為疏導車流，東港警分局，將於今天上午7時於台1線、台17線等路段實施全時段監控管制，期望藉此疏導車流。
東港警分局建議，民眾可提前由國道3號崁頂交流道南下左轉接台1線，或延伸到國道3號林邊交流道南下左轉接台17線。
另外，除留意南下車流之外，警方預估，28日北上車潮，將於下午3時至晚上7時達到巔峰，因此警方將視車流量情況實施車輛分流，同時警方呼籲，用路人應遵守警察指揮，沿台1線直行2公里由崁頂交流道北上進入國道3號，即可能避開壅塞路段。
至於東琉碼頭旁漁會內的收費停車場，因為只有3百個停車位以及15個大型停車位，因此，警方呼籲民眾，當車位已滿時，可將車輛停放附近進德大橋北端鹽埔地區、東港鎮光復路的臨時停車場，再步行至景點或到港口乘船。
東港警分局呼籲民眾，連續假期尖峰時段，車流量倍增，因此請用路人務必遵守交通規，此外也請用路人多留意即時路況，多加利用替代道路，避開壅塞路段。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言