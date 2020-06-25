快訊

昨確診日籍女不列本土病例 指揮中心曝原因

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱情火鶴花 端節起成為高雄打卡新景點

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
端午節起到高雄物產館，可與熱情如火的火鶴花來場美麗的相遇。圖／高雄市農業局提供
端午節起到高雄物產館，可與熱情如火的火鶴花來場美麗的相遇。圖／高雄市農業局提供

新冠肺炎疫情今年阻斷高雄市火鶴花外銷，但高雄市農業局轉而拓展內銷通路，包括推動花藝教學，開放線上訂購等，最絕的一招是讓火鶴花化身為大型裝置藝術，成為高雄重點觀光區域的打卡熱點，端午節起到7月22日止到高雄科工館、高雄物產館及壽山動物園，都能與火鶴花來場美麗的相遇。

火鶴花象徵熱情，每年4至8月間盛產，高雄內門是國內重點產地，產量占全台兩成以上，居民自1997年開始投入火鶴的栽種，經不斷摸索精進，讓窮鄉僻壤的內門搖身變成「火鶴之鄉」，每年平均締造約1億元多產值。

不過受新冠肺炎疫情影響，國際班機銳減，運輸成本提高，使致部分輸出日本、香港及新加坡等地的火鶴花受阻，高雄市代理市長楊明州為減少火鶴花產銷衝擊，除針對外銷編列200萬元獎勵金，推動「高雄市拓展火鶴花國外市場獎勵實施計畫」，另規劃836場次國中小學花藝教學、也開放「高雄首選電商平台」線上訂購。更讓火鶴花成為重點觀光區大型裝置藝術，成為高雄打卡新景點，

高雄市農業局代理局長王正一表示，內門火鶴花主要外銷日本、香港、新加坡、澳門及澳大利亞等地，108年外銷量為177萬6237枝，今年受疫情影響，外銷受阻，但在「拓展火鶴國外市場輸銷獎勵計畫」激例下，登記外銷量已達19萬枝。內銷部分，民眾上「高雄首選電商平台」就能訂購。

端午節起，在高雄壽山動物園、高雄物產館及科工館等地也能欣賞到熱情如火、季節限定的高雄火鶴花，王正一說，民眾賞花之餘可多多下單，以行動支持高雄花卉產業。「高雄首選電商平台」網址

火鶴花化身為高雄科工館、物產館及壽山動物園大型裝置藝術，成為民眾打卡熱點。圖／高雄市農業局提供
火鶴花化身為高雄科工館、物產館及壽山動物園大型裝置藝術，成為民眾打卡熱點。圖／高雄市農業局提供
高雄火鶴花端午節起在科工館，壽山動物園及高雄物產館等地化身大型裝置藝術。圖／高雄市農業局提供
高雄火鶴花端午節起在科工館，壽山動物園及高雄物產館等地化身大型裝置藝術。圖／高雄市農業局提供

火鶴花 高雄市 新冠肺炎

延伸閱讀

高雄市長陳其邁穩上？黃益中指出「最大問題」：恐會翻船

高雄照顧弱勢資源回收個體戶 較高價金額回收並贈白米

高雄市長補選 蘇貞昌呼籲要「選對粽」！

陳其邁拚勝選和投票率 尊重他人帶職或辭職參選

相關新聞

端午連假國旅大爆發 東港警呼籲：民眾善用替代道路

端午連續假期開始，林邊及南州為觀光車潮前往墾丁、台東旅遊必經道路之一，為疏導車流，東港警分局，將於今天上午7時於台1線、...

熱情火鶴花 端節起成為高雄打卡新景點

新冠肺炎疫情今年阻斷高雄市火鶴花外銷，但高雄市農業局轉而拓展內銷通路，包括推動花藝教學，開放線上訂購等，最絕的一招是讓火...

陪你度過沒有落山風的端午節 車城海口風市集登場

屏東縣政府將於明（26）日至27日的端午連假期間，在屏東車城海口港社區公園，舉辦為期兩日的海口風市集活動。市集出攤有好食...

高雄照顧弱勢資源回收個體戶 較高價金額回收並贈白米

高雄市環保局以「源頭減量、資源回收」為努力方向，加強垃圾清運時破袋稽查及資收觀念宣導，108年起透過「資收關懷計畫」的執...

端午防疫假期來臨！「崗山之眼」祭交管 這樣玩最安心

新冠肺炎防疫解封後第一個連假來臨！高雄市崗山之眼、蚵仔寮漁港、橋頭糖廠都是熱門夯點，警方預期可能湧入大量人、車潮，祭出交...

高雄青年文學獎徵件起跑 短篇小說圖像文學獎金最高3萬

「高雄青年文學獎」由高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦，今年邁入第15屆，圖像文學、短篇小說類獎金最高3萬元。今年採全線...

違法雇用無照獸醫屏東縣開罰兩例 累犯重罰10萬、15萬

毛小孩的健康是飼主最為關切，屏東縣農業處動物防疫所近期接獲民眾檢舉，發現縣內有兩家動物醫院，雇用沒有具獸醫師（佐）資格的...

企業缺地 高雄2處爭設產業園區

因應政治局勢變化，今年4月起，據稱有多家國際大廠選擇台灣投資逾1兆元建廠，卻一地難求，「五缺」問題阻礙產業發展，目前經濟...

好康在這裡／飯店謝師宴 競推優惠

疫情趨緩，各級學校陸續辦畢業典禮，各飯店也推出謝師宴專案，有中式、西式等多元選擇，搭配池畔星光、卡拉OK助興，讓師生在離...

端午賀禮 高雄聯醫教做香包、清脂茶

端午佳節粽香四溢，不免挑戰民眾腸胃的耐受力，高雄市立聯合醫院中醫科取荷葉、山楂等6種中藥材推出一款清脂茶，在大啖肉粽美食...

成立40年 高銀股東會首度流會

高雄銀行昨天原訂召開股東大會，但因最大股東高雄市政府未派代表出席，成立40年的高銀股東會首度流會。高雄市代理市長楊明州表...

旭海設火箭場未經族人同意伍麗華抗議 科技部允調整

科技部日前公告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，明訂將發射場設在屏東牡丹鄉旭海村，引起當地排灣族人不滿。立法委員...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

好有愛！金門知名牛排館免費請家扶兒童吃牛排

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

淡水人口暴增水資中心擴建 每日將可處理近6萬噸汙水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。