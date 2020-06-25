熱情火鶴花 端節起成為高雄打卡新景點

新冠肺炎疫情今年阻斷高雄市火鶴花外銷，但高雄市農業局轉而拓展內銷通路，包括推動花藝教學，開放線上訂購等，最絕的一招是讓火鶴花化身為大型裝置藝術，成為高雄重點觀光區域的打卡熱點，端午節起到7月22日止到高雄科工館、高雄物產館及壽山動物園，都能與火鶴花來場美麗的相遇。

火鶴花象徵熱情，每年4至8月間盛產，高雄內門是國內重點產地，產量占全台兩成以上，居民自1997年開始投入火鶴的栽種，經不斷摸索精進，讓窮鄉僻壤的內門搖身變成「火鶴之鄉」，每年平均締造約1億元多產值。

不過受新冠肺炎疫情影響，國際班機銳減，運輸成本提高，使致部分輸出日本、香港及新加坡等地的火鶴花受阻，高雄市代理市長楊明州為減少火鶴花產銷衝擊，除針對外銷編列200萬元獎勵金，推動「高雄市拓展火鶴花國外市場獎勵實施計畫」，另規劃836場次國中小學花藝教學、也開放「高雄首選電商平台」線上訂購。更讓火鶴花成為重點觀光區大型裝置藝術，成為高雄打卡新景點，

高雄市農業局代理局長王正一表示，內門火鶴花主要外銷日本、香港、新加坡、澳門及澳大利亞等地，108年外銷量為177萬6237枝，今年受疫情影響，外銷受阻，但在「拓展火鶴國外市場輸銷獎勵計畫」激例下，登記外銷量已達19萬枝。內銷部分，民眾上「高雄首選電商平台」就能訂購。