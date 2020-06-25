花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明
疫情趨緩，國旅加溫，花蓮旅宿業好不容易迎來一波訂房熱潮，卻在端午連假第一天傳出有飯店棄單抬價、房價浮動等亂象。花蓮旅館同業公會表示，將嚴格要求會員自律，若發現有惡意抬價行為會主動提報縣府裁處，也打算號召同業發表「安心遊不漲價」自律聲明，維護商譽，也讓消費者安心。
花蓮一般旅館約150間、民宿近1800間。端午連假前兩天平均訂房率超過9成5，後兩天也在5成多到8、9成之間，是新冠肺炎爆發以來最佳。觀光業好不容易喘口氣笑開懷，卻傳出有旅行社上月向花蓮一間飯店以便宜價格訂2晚共70間房，遭旅館片面解約；還有民眾透過網路下訂花蓮飯店，但上下午價差近千元，懷疑是變相加價。
花蓮旅館同業公會理事長陳義豐說，今天得知此事，很擔心影響花蓮整體旅宿業形象，已在公會內部展開了解。
他表示，墾丁大街先前曾有攤商抬價遭投訴，拖累所有商家形象。有鑑於此，他一直要求旅宿業要維護好商譽，今天再次嚴格提醒會員千萬不能有亂抬價的行為，一旦發現，會主動提報給縣府，要求依法裁處。
陳義豐認為，旅宿房價必須公開透明，一旦契約成立，不能惡意抬價。但先前疫情嚴峻，觀光業受到重擊，旅宿業降價吸客，如今國旅回溫，回復疫情前的房價很正常，消費者也不能要求旅宿業者以疫情時的房價來提供住宿，且一般來說即使價格調整，還是會比定價優惠。
觀光處副處長張志翔說，今天與旅館公會聯繫，初步推測旅行社部分可能是先前疫情房價便宜時超賣，至於訂房網價差，業者解釋是浮動房價造成誤會。
張志翔說，為避免亂象傷及花蓮整體觀光形象，與旅館公會討論後，公會有意號召優質業者共同發表「安心遊不漲價」的自清聲明；縣府屆時也會協助宣傳，在網站上列出優質業者，推薦給消費者參考。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言