高雄照顧弱勢資源回收個體戶 較高價金額回收並贈白米

高雄市環保局以「源頭減量、資源回收」為努力方向，加強垃圾清運時破袋稽查及資收觀念宣導，108年起透過「資收關懷計畫」的執行，將資源回收工作與社會關懷結合。全市目前有422名資收個體戶，環保署與高雄市府今天致贈每位資收個體戶5公斤農產米，祝賀端午佳節。

高雄市環保局環境衛生管理科長呂世圳表示，「資收關懷計畫」是由資收個體戶將努力收集的資源回收物，交給轄區清潔隊後，即可獲得回收補助金。經核算108年度高雄市發給個體戶的獎勵金達38萬9705元；今年更是加碼回饋，每人每個月請領金額上限，由新台幣3500提高至新台幣5000元。

「資收關懷計畫」補助對象是高雄市列冊資收個體戶，只要將應回收廢棄物交給高雄市轄區清潔隊，就可以其所交付的資源回收品項及數量，給予回收價金。環保局給的回收價金，也都高於市面資源回收廠商的價格，像是廢紙容器每公斤18元、廢乾電池每公斤10元、廢照明光源每公斤5元、廢輪胎每條20元、廢電風扇每台30元等。