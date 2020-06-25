高雄照顧弱勢資源回收個體戶 較高價金額回收並贈白米
高雄市環保局以「源頭減量、資源回收」為努力方向，加強垃圾清運時破袋稽查及資收觀念宣導，108年起透過「資收關懷計畫」的執行，將資源回收工作與社會關懷結合。全市目前有422名資收個體戶，環保署與高雄市府今天致贈每位資收個體戶5公斤農產米，祝賀端午佳節。
高雄市環保局環境衛生管理科長呂世圳表示，「資收關懷計畫」是由資收個體戶將努力收集的資源回收物，交給轄區清潔隊後，即可獲得回收補助金。經核算108年度高雄市發給個體戶的獎勵金達38萬9705元；今年更是加碼回饋，每人每個月請領金額上限，由新台幣3500提高至新台幣5000元。
「資收關懷計畫」補助對象是高雄市列冊資收個體戶，只要將應回收廢棄物交給高雄市轄區清潔隊，就可以其所交付的資源回收品項及數量，給予回收價金。環保局給的回收價金，也都高於市面資源回收廠商的價格，像是廢紙容器每公斤18元、廢乾電池每公斤10元、廢照明光源每公斤5元、廢輪胎每條20元、廢電風扇每台30元等。
呂世圳表示，藉著「資收關懷計畫」推行，可以讓目前回收率較低的廢紙容器、廢塑膠瓶或廢電風扇等，透過較優惠回收價格，鼓勵資收個體戶積極回收，既可關懷弱勢族群，又可達到源頭減量資源回收的目的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言