快訊

直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

端午節連假 澎湖美麗海灣湧現人潮

中央社 / 澎湖縣25日電

武漢肺炎疫情趨緩，各項管制陸續解封，由於邊境尚未解封，澎湖海島今天初估湧入近萬名遊客，在大熱天下展開跳島式的觀光旅遊，各景點都是人潮。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國人出外旅遊受限了近半年之久，最近解除管制，碰上端午節的連續假期，國人蜂湧出遊透透氣，澎湖海空交通今天幾乎都客滿，布袋馬公航線10艘聯營交通船紛紛開航，載了4500名旅客，馬公機場班機也都客滿，初估有近4000名旅客，今天入境澎湖遊客初估在萬人左右。

航行高馬航線台華輪昨晚也加開夜航抵澎，上午10時又開往高雄，馬公港警所一名執勤港警就說，好久沒有看到台華輪載了這麼多的旅客，約載有6、7成的旅客，因此還開了2處下船的出口。

今天端午節連假開始，澎湖大規模湧入了近萬名的遊客，也大都是再度搭船或租車方式，展開跳島的旅遊，澎湖本島、南、北海等各個遊憩景點到處可見遊客，在大熱天下，欣賞澎湖美麗海島的風光。

澎湖 馬公

延伸閱讀

端午節香菇夯 海巡查獲澎漁船走私

諺語「未食五日節粽 破裘毋甘放」 氣象局：是真的，要預防熱危害！

端午節國定假日 勞動部：勞工出勤工資加倍

連假逢高溫 花蓮海上獨木舟報名大爆滿有人還塞在路上

相關新聞

違法雇用無照獸醫屏東縣開罰兩例 累犯重罰10萬、15萬

毛小孩的健康是飼主最為關切，屏東縣農業處動物防疫所近期接獲民眾檢舉，發現縣內有兩家動物醫院，雇用沒有具獸醫師（佐）資格的...

花蓮傳旅宿棄單漲價　旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

疫情趨緩，國旅加溫，花蓮旅宿業好不容易迎來一波訂房熱潮，卻在端午連假第一天傳出有飯店棄單抬價、房價浮動等亂象。花蓮旅館同...

高雄照顧弱勢資源回收個體戶 較高價金額回收並贈白米

高雄市環保局以「源頭減量、資源回收」為努力方向，加強垃圾清運時破袋稽查及資收觀念宣導，108年起透過「資收關懷計畫」的執...

端午防疫假期來臨！「崗山之眼」祭交管 這樣玩最安心

新冠肺炎防疫解封後第一個連假來臨！高雄市崗山之眼、蚵仔寮漁港、橋頭糖廠都是熱門夯點，警方預期可能湧入大量人、車潮，祭出交...

高雄青年文學獎徵件起跑 短篇小說圖像文學獎金最高3萬

「高雄青年文學獎」由高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦，今年邁入第15屆，圖像文學、短篇小說類獎金最高3萬元。今年採全線...

企業缺地 高雄2處爭設產業園區

因應政治局勢變化，今年4月起，據稱有多家國際大廠選擇台灣投資逾1兆元建廠，卻一地難求，「五缺」問題阻礙產業發展，目前經濟...

好康在這裡／飯店謝師宴 競推優惠

疫情趨緩，各級學校陸續辦畢業典禮，各飯店也推出謝師宴專案，有中式、西式等多元選擇，搭配池畔星光、卡拉OK助興，讓師生在離...

端午賀禮 高雄聯醫教做香包、清脂茶

端午佳節粽香四溢，不免挑戰民眾腸胃的耐受力，高雄市立聯合醫院中醫科取荷葉、山楂等6種中藥材推出一款清脂茶，在大啖肉粽美食...

成立40年 高銀股東會首度流會

高雄銀行昨天原訂召開股東大會，但因最大股東高雄市政府未派代表出席，成立40年的高銀股東會首度流會。高雄市代理市長楊明州表...

旭海設火箭場未經族人同意伍麗華抗議 科技部允調整

科技部日前公告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，明訂將發射場設在屏東牡丹鄉旭海村，引起當地排灣族人不滿。立法委員...

影／芋見元氣便當「阿成」站長回報屏東鄉親屏東站加碼販售

台鐵屏東站前站長董阿成今年5月下旬調升台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理，董阿成是屏東女婿，任職屏東站長8年，完成屏東站改...

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

墜樓身亡的高雄市議長許崑源今天上午火化，告別式訂於27日上午9點在市殯景行廳舉行，當天包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

新北環保局招考202名環保約雇人員

突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

7年新北社會救助生涯 賴涵婷最常去醫院和殯儀館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。