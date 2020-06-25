端午節連假 澎湖美麗海灣湧現人潮

武漢肺炎疫情趨緩，各項管制陸續解封，由於邊境尚未解封，澎湖海島今天初估湧入近萬名遊客，在大熱天下展開跳島式的觀光旅遊，各景點都是人潮。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國人出外旅遊受限了近半年之久，最近解除管制，碰上端午節的連續假期，國人蜂湧出遊透透氣，澎湖海空交通今天幾乎都客滿，布袋馬公航線10艘聯營交通船紛紛開航，載了4500名旅客，馬公機場班機也都客滿，初估有近4000名旅客，今天入境澎湖遊客初估在萬人左右。

航行高馬航線台華輪昨晚也加開夜航抵澎，上午10時又開往高雄，馬公港警所一名執勤港警就說，好久沒有看到台華輪載了這麼多的旅客，約載有6、7成的旅客，因此還開了2處下船的出口。

今天端午節連假開始，澎湖大規模湧入了近萬名的遊客，也大都是再度搭船或租車方式，展開跳島的旅遊，澎湖本島、南、北海等各個遊憩景點到處可見遊客，在大熱天下，欣賞澎湖美麗海島的風光。