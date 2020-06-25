端午防疫假期來臨！「崗山之眼」祭交管 這樣玩最安心

新冠肺炎防疫解封後第一個連假來臨！高雄市崗山之眼、蚵仔寮漁港、橋頭糖廠都是熱門夯點，警方預期可能湧入大量人、車潮，祭出交通疏導措施及管制，建議車輛分流前往崗山之眼，避免塞車壅塞，另也呼籲遊客可以善加利用大眾交通運輸工具悠閒慢活。

崗山之眼是不少旅客必訪景點，岡山分局連假期間管制車流，在岡山大莊路巷口列為管制點，上山路線僅開放接駁車、簽約計程車、公務車、殘障車輛、及領有通行證的車輛進入管制路線；旅客可先依循管制人員指揮，將自家車輛停放在阿公店水庫周遭停車場，再從停車場搭乘園區接駁車上山。

端午連假期間，阿公店水庫管理中心、阿公店森林公園、菜寮路停車場、水庫路停車場、大莊公園停車場等各大停車場預計釋出334格車位。

警方建議，民眾若要前往崗山之眼，可以從國道1號南下岡山交流道右轉介壽東路、右轉聖森路直行，右轉嘉新東路，直行通過國道1號上方穿越道路橋，再接大莊路，便可到達「大莊公園停車場」停車。或從國道10號下面前埔交流道，左轉鳳東路直行、右轉角宿路直行，進入中興路再接工程路、菜寮路，即可抵達阿公店水庫管理處停車場、阿公店森林公園停車場、水庫路停車場。

岡山分局呼籲，民眾多加利用大眾運輸工具、或園區接駁車；如果天氣宜人，民眾更可以考慮從停車場散步健行上山，免壅塞車流影響遊興。

由於崗山之眼聯外道路已擴充行人專用步道、接駁車停等區，也有畫設禁止停車紅線，岡山警分局特別提醒，旅客前來遊玩時，請勿將機車停放在人行道上妨礙行人通行，警方將針對新設人行道、紅線區及接駁區加強取締違規停車，以免交通打結。

岡山分局也不忘提醒遊客，疫情期間，出遊能開開心心遊玩、平平安安回家最重要，進入人潮較多的景點時，記得做好個人防疫措施及手部清潔，快樂度過「端午防疫假期」。