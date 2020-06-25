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高銀股東會技術性流會　陳其邁：尊重楊明州依權責處理

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁全力拚選舉。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁全力拚選舉。記者楊濡嘉／攝影

高雄銀行昨天本來要開股東大會改選董監事，但因高雄市政府代表未出席以致於流會，代理市長楊明州坦言要等補選出的新市長來決定新的董監事。民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天表示尊重楊明州依權責的處理。對於國民黨主席江啟臣說「不該讓貪汙團隊班師回朝，陳其邁要國民黨不要做不實的指控和抹黑。

楊明州昨天談到高銀股東會「技術性流會」之事時說，新市長不知道是那一位當選，但為了高銀營運的穩定性，希望等新市長選出、上任之後再來開股東會、改選董監事。高雄銀行估計今年度的股東大會可能在11月開。

陳其邁今天被問到高銀股東會之事時說，尊重楊明州依權責的處理，對參選人來說，最重要的是選舉，趕快選出一個新的市長。

江啟臣昨天在國民黨行動中常會中呼籲高雄市選民，不該讓貪汙團隊班師回朝。陳其邁受訪時表示，國民黨應該要實事求是，有一些不實的抹黑或是攻擊，這是政治攻防、也是民主政治運作，他覺得應該要充分調整，不應該恣意攻擊；如果他未來當市長，高雄市政府絕對是一個有政府、會做事、清廉的政府，這是民眾對市政府最起碼的要求，不管在重大交通建設，像捷運、大林蒲遷村、漁市場改建，都已經延宕一段非常久的時間，所以他一定會「有政府、會做事」，認真實實在在做事情，不希望地方自治的市長選舉被國民黨不實的指控和抹黑。

一名日本學生從台灣南部回日本被確診感染新冠肺炎，但中央流行疫情指揮中心未公開日本學生活動的地方是南台灣那個縣市，引起南部民眾不安。在行政院副院長任內屬防疫國家隊的陳其邁表示，疫情部分由中央疫情指揮中心統一宣布，不管民眾或各單位，都遵照中央疫情指揮中心的防疫規範來做。

陳其邁 國民黨 疫情

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