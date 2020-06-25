高雄青年文學獎徵件起跑 短篇小說圖像文學獎金最高3萬

「高雄青年文學獎」由高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦，今年邁入第15屆，圖像文學、短篇小說類獎金最高3萬元。今年採全線上報名，即日起徵件至9月30日。本屆參賽類別有新詩類、散文類、短篇小說類、圖像文學類；參賽年齡分組為12-15歲、16-18歲、19-30歲，以及圖像文學類16-30歲組。

高雄青年文學獎是地方青年的文學搖籃，舉辦15屆以來，由評審挖掘出不少文壇潛力新星，像是新生代人氣詩人任明信、徐珮芬、林季鋼，新銳作家蕭詒徽，文壇新秀洪明道，和拿下2019年台積電短篇小說首獎的廖育湘等。

高市圖表示，今年主題為「日常事件」，延續108年的「非虛構」主題，進入帶有懸疑感的「日常事件」中。期待地方青年能更深入日常書寫，找到自身與地方的關鍵連結。遙相呼應台灣文學作家葉石濤曾於〈港都需要什麼文學〉提及的兩大主題，以青年集體投身於文學的、延續一條在地方源源不絕的文學長河。

109高雄青年文學獎的主視覺，由曾入選安古蘭台灣漫畫館的歐泠設計，靈感來自一個文學創作者在美濃撿拾樹枝創造連結的故事。設計師以重繪不同日期拍下的山景、並以不同的組合方式介入生存的環境與再敘述的方式，暗示日常與潛意識及文學想像的多重關係。

高雄文學館指出，當代文學跨域創作備受矚目，而圖像更是突破語境、連結國際的潛力文類。高雄擁有不少圖像創作好手，如漫畫家曾耀慶、61chi、日安焦慮、陳澈等，都是高雄出身，擅長以多樣化的圖像語言展現文學性。所以高雄青年文學獎推出全新徵件類別「圖文創作」，邀請繪本創作、視覺藝術、漫畫評論三大領域專家擔任評審，不限制文字，並將徵件增加到3至5頁。