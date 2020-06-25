連假首日屏東湧南下車潮 水底寮路段8點實施調撥車道

端午連續假期4天，又適逢「 2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，屏東縣警局枋寮分局轄內台1線是遊客往返墾丁、台東觀光必經之路。枋寮分局統計，今上午6點到7點車潮湧入2000輛，7點到8點車潮突破3千輛，打破以往連假首日高峰，警方也在上午8點在實施調撥車道，調撥北上一車道供南下車流使用。

枋寮警分局指出，今天上午8點實施調撥車道，調撥北上一車道供南下車流使用，距離為南下436.5K及445.5K總長9公里易壅塞路段。

警方觀察，今天上午7點到8點車流量3029輛，突破以往連假車潮高峰量，以往連假車潮湧入大多在上午9點，今上午6點到7點車流量2000輛，7點到8點車流量突破3000輛，預估今天到下午2點前車流量高峰。

枋寮警方局提醒，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，交通壅塞時駕駛人為求方便，違規行駛慢車道，造成機慢車用路人不便，且易生車禍案件。休息區請勿違規停車，以免影響車流順暢。連續假期持續加強取締違規行駛慢車道及違停的車輛，請駕駛人務必遵守交通規則。水底寮易擁塞路段，勿貪一時之便違規停車，以維護行車安全及順暢。