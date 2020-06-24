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《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

被疑介入高銀股東會流會 楊明州：由新團隊決定

中央社 / 高雄24日電
高雄銀行今天舉行股東大會，但市府官股等代表未出席致股東會出席股數未過半，議員質疑市府「技術性運作流會」帶頭違法。代理市長楊明州說，兼顧情理法，盼延至經補選的市長上任後再議。聯合報系資料照／記者蔡孟妤攝影
高雄銀行今天舉行股東大會，但市府官股等代表未出席致股東會出席股數未過半，議員質疑市府「技術性運作流會」帶頭違法。代理市長楊明州說，兼顧情理法，盼延至經補選的市長上任後再議。聯合報系資料照／記者蔡孟妤攝影

高雄銀行今天舉行股東大會，但市府官股等代表未出席致股東會出席股數未過半，議員質疑市府「技術性運作流會」帶頭違法。代理市長楊明州說，兼顧情理法，盼延至經補選的市長上任後再議。

國民黨高雄市議員邱于軒在市政總質詢批評市府讓高銀股東大會「技術性流會」，不滿市府官股代表以政治力介入，要影響董監事改選，明顯違反公司法，更質疑高雄銀行彷彿是市府的金庫，促市府依法行政勿政治介入。

對於高雄銀行股東大會要改選董監事被指政治力干預，楊明州答詢說，高雄銀行原定今天開股東大會，兼顧情理法之下，向高雄銀行的股東表達希望延至補選市長上任後，由新市府團隊確認董事或獨立董事相關人選，他聲明沒有任何政治力介入。

他指出，市府是高銀最大的股東，且高雄銀行有配合市府經濟發展的使命，所以認為高銀不宜在今天召開股東大會決定董事、獨董人選，等新市府團隊上任後再開會，以維持銀行經營的穩定性。

高銀副總經理徐翠梅指出，高銀股東常會今天股權出席率是10.6%，未達法定開會股數，經宣布會議時間延後兩次，出席股數仍不足以代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，所以股東常會流會，將擇期再召開股東會。

另外，高銀獨董何美玥也因為任獨董家數已達法規上限，今天請辭高銀獨董職務。

高雄市府持有43.13%的高銀股份；高銀推算下次股東會可能在11月召開。

楊明州 高雄市 公司法

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