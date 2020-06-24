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旭海設火箭場未經族人同意伍麗華抗議 科技部允調整

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
科技部日前在「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，草案內直接訂定火箭發射場位在「屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號」的排灣族傳統領域範圍。記者潘欣中／攝影
科技部日前在「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，草案內直接訂定火箭發射場位在「屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號」的排灣族傳統領域範圍。記者潘欣中／攝影

科技部日前公告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，明訂將發射場設在屏東牡丹鄉旭海村，引起當地排灣族人不滿。立法委員伍麗華認為，科技部未踐行原住民族諮商同意程序、未與相關部會研議是否需辦理環境影響評估、用地編定等作業前，便貿然訂定場址，實屬失當，對此表達抗議。科技部今天允諾將草案中場址相關內容調整。

今年初台東南田火箭案引起全國關注，凸顯出國內火箭發射主管單位權責問題。原住民立委伍麗華質疑，國家太空政策發展沒有主管機關、也沒有相關管制法令，造成民間公司從事相關產業活動發生問題時，政府竟然無法可管的窘境。

為解決根本問題，伍麗華在3月4日在教育文化委員會質詢時提出臨時提案，要求科技部在太空及火箭事業的主管機關未明時，必須擔起「奶爸」、「奶媽」的角色，研擬兼顧公共安全、環境維護、土地使用管制等層面的太空火箭管理辦法及相關配套法令。

不料，科技部6月3日公告「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，竟然又忽略原住民族諮商同意等程序，在草案內直接訂定火箭發射場位於「屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號」的排灣族傳統領域範圍。

伍麗華立即向科技部鄭重提出抗議，要求科技部立即刪除將火箭發射場設置於屏東縣牡丹鄉旭海村的規範內容，並依據原住民族基本法第21條踐行原住民族諮商同意程序及其他合法程序前，不得選定火箭發射場的設置場址。

科技部今給予答覆，允諾「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」的修正方向，會將火箭發射場址之規範內容進行調整，並遵守原基法第21條、土地使用管制等相關規定。

火箭 原住民 屏東縣

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