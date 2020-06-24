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影／芋見元氣便當「阿成」站長回報屏東鄉親屏東站加碼販售

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成（右四），先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。記者劉星君／攝影
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成（右四），先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。記者劉星君／攝影

台鐵屏東站前站長董阿成今年5月下旬調升台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理，董阿成是屏東女婿，任職屏東站長8年，完成屏東站改建階段性任務。為回報屏東鄉親，台鐵近日推出七款元氣便當，高雄鐵路餐廳「芋見元氣便當」，原本僅在台南、新左營站、高雄站販售，特別加碼在屏東站販售，即日起到7月31日，邀請大家在環島旅遊時，品嘗各區特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶。

台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，即日起到7月31日止，每日限量販售7款不同口味元氣便當。高鐵路餐廳推出「芋見元氣」便當，高雄餐廳營養師陳佳雯說，芋見元氣便當的特色，紅藜油蔥香米飯，結合客家元素乾魷魚絲加入乾香菇絲下去調味，紅藜是穀類紅寶石，增加膳食纖維的攝取，是外食族很好的選擇。

61歲的董阿成是屏東女婿，任職台鐵屏東站長8年，完成屏東站改建任務。他說，「芋見元氣」便當，主菜是滷雞腿，副菜使用象徵疫情持續「加零」的經典滷蛋、清爽時蔬等，是一款可享受健康、養生，且深具南部傳統特色的創新台鐵便當。

董阿成說，高雄鐵路餐廳製作「芋見元氣」便當，有著滿滿的「三心二意」，三心就是同理心、信心與放心，做出來的便當要讓旅客喜歡，吃了有信心，讓消費者吃得安心。二意就是要讓旅客的滿意，還要讓旅客有著滿滿的「回憶」。

芋見元氣便當每天限量，在台鐵台南站、新左營站、高雄站與屏東站販售，民眾若怕向隅，便當訂購專線：07-2358765。

台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成（右），先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。圖／立委周春米辦公室提供
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成（右），先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。圖／立委周春米辦公室提供
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成，先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。記者劉星君／攝影
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成，先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。記者劉星君／攝影
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成（中），先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。記者劉星君／攝影
台鐵餐旅服務總所高雄鐵路餐廳經理董阿成（中），先前擔任台鐵屏東站長8年，特別回饋屏東鄉親，這次推出芋見元氣便當加碼在屏東站販售。記者劉星君／攝影

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