疫情重創觀光 澎湖縣府：前5個月觀光客大減
隨著疫情趨緩及部分管制解封，澎湖觀光人潮可望逐漸回溫，不過，今年肺炎疫情卻重創澎湖的觀光產業，根據澎湖縣政府旅遊處統計，今年前5個月的澎湖觀光人數比去年同期減少近32萬人。
澎湖縣政府旅遊處統計指出，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，澎湖今年前5個月的觀光人數，只有15萬6758人，比去年同期47萬5812人，減少31萬9000多人，可見疫情對觀光產業的衝擊有多大。
縣府指出，最近肺炎疫情趨緩，加上各項管制陸續解封，以及澎湖7月的國際海上花火節等陸續登場後，到澎湖觀光旅遊的人數可望逐漸回溫。
縣府說，澎湖觀光人數以往都是採推估方式統計，遊客人數是採入境人數平均數扣減實際澎湖籍乘客人數，但這項統計資料未符實際，今年起不再以推估方式統計，而是向民航局、航空業者以及航港局、船公司調查實際入境人數，扣減實際澎湖籍乘客人數來計算觀光人數，以符合實際，並精確掌握實際觀光人數。
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