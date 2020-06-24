柯文哲拱吳益政批藍打綠 陳其邁：高市補選應聚焦市政

民眾黨今年在高雄市長補選一役徵召親民黨高雄市議員吳益政，宣告藍白合作破局，民眾黨主席柯文哲指吳既非黑道，也不會貪汙，批藍打綠意在言表，民進黨高雄市長候選人陳其邁對此淡然表示，高雄市長補選應聚焦在市政的討論，市民需要的是讓市政能夠馬上重開機、實實在在做事的市長。

陳其邁今午到高雄大寮內坑保福宮參拜，對於民眾黨主席柯文哲談徵召吳益政參加高雄市長補選一事，做出回應。他說，三位市長候選人都是在地高雄人，對高雄的發展具有長期的觀察，他希望這場選舉能聚焦在市政發展的討論上。

陳認為，其他兩位對手李眉蓁及吳益政都非常優秀，但高雄約一年半來，已有很多重大市政建設延宕，未來真正的考驗，不是只有看到問題，而是能解決問題，有很高執行力與魄力，能實實在在做事的市長，能讓市政馬上重開機，建設能馬上啟動，而不是喊出天馬行空的政見。尤其產業這塊，更要抓緊中美貿易戰，科技競爭與武漢肺炎對台灣帶來的機會，讓產業能夠升級，讓國際大廠加速來高雄投資。

針對高雄未來的經濟發展，陳其邁也說，自己在行政院工作一段時間，已自法規面盡力解決業界缺地，缺電等「五缺」問題，未來不管是半導體的先進製程，還是高階的製造中心，從國外的大廠或回流台商，都選擇台灣，特別是高雄投資。因此高雄未來都需要一個能跟中央緊密合作，拚經濟的市長。