好有愛！金門知名牛排館免費請家扶兒童吃牛排

選在端午節前夕，著名聯鎖店孫東寶台式牛排教父金門民族店負責人李鍾靈今天到金門家扶中心贈送100張排餐招待券，慰勞家扶中心奮發向上的兒童，盼鼓勵小朋友認真學習，李鍾靈說，期盼藉此拋磚引玉，鼓勵地方的更多企業也能看到這些弱勢兒童的努力，共同攜手來協助他們。

李鍾靈在今日上午偕同牛排店店長洪立人一起到金門家扶中心行善，由家扶中心主任李桂平與負責輔導兒童的社工老師一起代表兒童接受，並代替家扶中心受扶助的兒童們，向李鍾靈致上十二萬分的謝意。

李鍾靈說，先前看到家扶中心受扶助兒童自立自強的消息，此次大學招生家扶中心的兒童也有好的成績甚感欣慰，希望藉由個人的力量，替這些自立自強奮發向上的兒童們加油打氣，提供店內好吃的排餐，來慰勞這些努力上進的兒童。鼓勵這些兒童多致力於學業的學習上，以取得知識，將來做一個回饋社會的人。

李桂平感謝李鍾靈發揮善心，來鼓勵家扶中心上進的兒童，招待他們享用豐盛的排餐，他也提及，這並不是李鍾靈第一次協助家扶中心的弱勢兒童和家庭，連續幾年以來，李鍾靈經營的知名服飾店，也長期捐贈運動相關用品，給家扶中心的受助家庭或供做愛心園遊會義賣，以籌措弱勢兒童獎助學金或生活補助金所用，是家扶工作上最強的後盾之一。

據了解，金門家扶中心目前照顧金門地區約200餘戶經濟弱勢家庭，360名兒童正在受到家扶中心的協助。這些兒童有些來自單親家庭或者是隔代教養的阿公阿嬤在看顧，少數是雙親家庭但家長有重病纏身，家扶中心會把牛派券當作進步獎，藉此鼓勵孩子認真學習，積極上進。