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牛排店業者傳愛 送金門家扶兒童餐券鼓勵向上

中央社 / 金門縣24日電

知名台式牛排店金門民族店負責人李鍾靈，今天與牛排店店長洪立人，到金門家扶中心贈送100張排餐招待券，慰勞家扶中心奮發向上的兒童，並鼓勵這些兒童向學，將來回饋社會。

家扶中心主任李桂平與負責輔導兒童的社工老師今天一起代表兒童接受，並代替家扶中心兒童向李鍾靈致謝。

孫東寶台式牛排金門分店負責人李鍾靈表示，自己先前看到家扶中心兒童自立自強的消息，且在大學招生又有好成績，甚感欣慰，因此希望提供店內好吃的排餐，慰勞這些努力上進的兒童，李鍾靈也呼籲地方企業能看到這些弱勢兒童的努力，攜手協助。

家扶中心主任李桂平表示，李鍾靈並不是第一次協助家扶中心的弱勢兒童和家庭，連續幾年都捐贈運動相關用品給家扶中心的受助家庭，或供愛心園遊會義賣，是家扶中心的後盾之一。

李桂平表示，金門家扶中心目前照顧金門地區大約200餘戶經濟弱勢家庭，360名兒童正受到家扶中心的協助。這些兒童有些來自單親家庭，或阿公阿嬤在看顧，少數是雙親家庭，但家長重病纏身，無法提供安穩環境讓兒童順利成長。希望透過地方善心企業協助，一起陪伴兒童成長。

家扶中心 金門 義賣

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