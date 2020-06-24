台南屏東結盟搶旅遊市場 有機會免費住1個月

搶攻7月安心旅遊自由行及振興券市場，台南市民宿文化發展協會和屏東縣民宿協會今天簽署合作備忘錄，推出「海市山盟」優惠住宿活動，還有機會讓遊客免費住1個月。

台南市和屏東縣「海市山盟」優惠住宿合作備忘錄，由台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文、屏東縣民宿協會副理事長劉協達、台南市長黃偉哲、台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧共同簽署，啟動「雙城聯姻」的跨縣市民宿結盟。

黃偉哲說，跨縣市住宿結盟代表台南和屏東的「堅情」（堅定的友情），他相信台南、屏東海誓山盟，共同爭取北部、中部及其他外來觀光客，也希望屏東的人到台南、台南的人去屏東。

「海市山盟」住宿有多重優惠，憑台南住宿證明享有食、宿、遊、購、行多項優惠；7月15日至9月15日住宿消費滿新台幣1000元送2000元折扣券，可折價入住市、山、海等區民宿，單次折500元；台南集章住屏東同享500元優惠，活動卡集滿2個章，可至屏東縣民宿享住宿滿1000元折500元。

另外，集滿海、市、山、盟4個章還可參加抽獎，明年3月有機會「爽住台南屏東1個月」，免費入住配合活動的台南或屏東民宿。