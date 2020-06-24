金門振興券7/17上路 估創造5.6億消費產值

金門縣長楊鎮浯今天宣布7月17日發放「金門1+1振興券」，盼透過經濟加乘效能，預估創造新台幣5.6億以上消費產值。以2000元換取價值4000元的紙本振興券，流通時間到年底。

楊鎮浯和縣府秘書長陳朝金、建設處長文水成上午在縣府新聞發布室舉行記者會做以上宣布；記者會同時在楊鎮浯臉書「躍動金門」上直播，讓金門民眾了解振興券發放緣由與方式等相關事宜。

楊鎮浯表示，1+1振興券發放以今年6月23日以前設籍金門縣的鄉親為對象，民眾可以2000元換取價值4000元的振興券，每張振興券面額500元，每份8張，低收入及中低收入者直接發送2000元，無須購買振興券。消費店家限設籍於金門縣具有商業登記或公司登記的業者。

對民眾質疑何不直接發放消費券或現金，楊鎮浯解釋，發放現金可能發生民眾「存起來沒有消費」的情況，而純發「消費券」只是用政府的錢來消費，無法產生外溢及消費加乘效果，無法像1+1振興券能發揮「帶動消費、產生加乘」的效果。

楊鎮浯同時表示，金門1+1振興券是在中央1+2振興券之外加碼發放，也讓金門成了台灣地區唯一加碼推出振興券的縣市。

特別的是，有別於中央電子券僅能一次性消費使用，店家收到金門1+1振興券，可再拿券出去消費，重複使用性高。不過，楊鎮浯表示，金門設籍人口14萬，常住人口6萬，因此限三親等以內人員才可代領，同時振興券設有多道防偽措施，務必讓振興券發揮振興經濟效果。

1+1振興券自7月17日到19日發放。楊鎮浯說，避免民眾大熱天排隊領取振興券，將透過配酒模式，由各鄉鎮村里發放。流通時間到12月31日止。

建設處說明，依「金門縣家庭收支調查結果表」推算縣內每人每月消費支出約1.78萬元，並通盤考量縣府109年度財政收支及相關資訊下，規劃關鍵金額為2000元，約占每人每月消費支出11.2%。