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勇士召集令 2020全中運吉祥物勇士聯盟廣發英雄帖

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
勇士召集令！2020全中運吉祥物勇士聯盟廣發英雄帖。記者劉星君／攝影
勇士召集令！2020全中運吉祥物勇士聯盟廣發英雄帖。記者劉星君／攝影

2020全中運吉祥物「驕仔」，在今年屏東縣跨年晚會中首度亮相，他是屏東縣鳥伯勞鳥，外表呆萌，但筋骨靈活，也代表著屏東的驕傲。為迎接先前受疫情影響的全中運在7月復辦，驕仔號召他的9個夥伴，組成一支勇士聯盟，今天正式登場，媲美電影裡超級英雄的聯盟，將在屏東境內持續擾動，為復辦的2020全中運掀起一陣旋風。

屏東縣長潘孟安說，驕仔代表象徵的是延續縣民在舉辦2019台灣燈會後「我屏東，我驕傲」的榮譽感，二是延攬另一個屏東的驕傲，旅美國際知名設計師「江孟芝」，為故鄉舉辦全中運而精心設計，第三個是屏東本地生態保育的驕傲，以「伯勞鳥」為原型概念設計而來。

潘孟安說，因應新冠肺炎疫情肆虐全球，幾乎所有體育賽事延期或停辦，原定4月18日舉辦的109全中運也宣布延期，幸好台灣防疫超前部署成功，體育署及全中運組委會決議109全中運於7月18日至23日在屏東復辦。

延續2019「我屏東，我驕傲」史上最美台灣燈會的讚譽，2020全中運將是屏東縣政府的另個突破與挑戰，雖然睽違24年未承辦全國性運動賽會，但經過台灣燈會的洗鍊，縣府團隊有絕對的信心，讓屏東再驕傲一次。

這次「驕仔」號召勇士聯盟登場，特別戴上象徵排灣族勇士的獸骨頭飾，因排灣族人須要獵得5隻以上的公山豬，才可以拔掉山豬牙齒來配戴並稱為勇士。其中「驕仔」帶領三隻可愛的勇士「驕點」，頭上分別配戴有愛與和平意義花環、魯凱族族花百合花-有神聖、高貴、聖潔之意及原住民傳統作物紅藜-有著滿滿祝福意味。

為展現全中運展現競技體育的能量，在驕仔強的號召下，還特別找具有體育專長的其他五名勇士們共組聯盟，分別有羽球隊長-機智勇士、跆拳小子-防禦勇士、韻律精靈-平衡勇士、武術士-兵器勇士及拳王-力量勇士。  

2020全中運將在7月18日到23日在屏東縣登場，預計有來自全台22縣市近1萬6千名選手，舉行18項競賽。屏東縣政府邀請更多來自全國各地的優秀運動選手們全力以赴、勇者無懼的一同參加109年全國中等學校運動會，一起屏屏挑戰、不見不散。

勇士召集令！2020全中運吉祥物勇士聯盟廣發英雄帖。記者劉星君／攝影
勇士召集令！2020全中運吉祥物勇士聯盟廣發英雄帖。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 台灣燈會 體育

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