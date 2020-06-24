金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

中央將於7月中旬發放「振興3倍券」，金門縣長楊鎮浯今天宣布，將獨步全國，發放「金門1+1振興券」，將於7月17日開始發放，民眾只要拿2千，就可以領4千元的振興券，預計共發行120萬張，期望透過1+1的經濟加乘效能，可望創造5.6億以上的消費產值。

縣府研擬發放「振興雙倍券」，因為草案提前在網路上曝光，引起金門民眾的反彈，今天上午楊鎮浯大陣仗的選擇在個人臉書舉行直播記者會，將民眾的質疑一次說清楚，楊鎮浯表示，會發行「雙倍券」就是要「刺激內需消費，活絡金門地區消費動能」。

此次以設籍金門的民眾為施行對象，僅限於「金門地區商家消費」。對於民眾關切的，為什麼要用「買2千送2千的1+1振興券」的方式，而不直接發消費券或現金，楊鎮浯也說明，這部分是經過縣府團隊多次討論而決定的，此政策重點在於「振興」，而非「紓困」。發放現金，可能發生民眾「存起來沒有消費」的虞慮，而「消費券」只是用政府的錢來「消費」，無法產生外溢及消費加乘效果。

楊鎮浯也提及，有鑑於金門幽靈人口眾多，常住人口僅約6萬，如果直接發現金消費券，政府想要振興地區經濟的美意會打折。此次縣府參考民國98年發放的「感恩回饋券」模式(限二親等人員代領)，規定限三親等以內的人員才可以代為領購，應該可以解決幽靈人口設籍的問題。

而之前民眾擔憂可能發生的大額集資低價購買振興券以賺取差價，以及振興券將只流入大型量販連鎖店等特定商家的問題，楊鎮浯則表示，已設定除金酒公司及陶瓷廠等縣屬事業單位不受限外，地區有開立統一發票的商家，每月可申請核銷金額以新台幣100萬元為上限，計畫期間上限600萬，得一次申請核銷；而免開立統一發票以普通收據之商家，每月以新台幣10萬元為核銷限額。