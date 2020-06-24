影／高雄市長補選 藍綠白參選人完成登記

高雄市長補選今天是最後一天進行登記，民眾黨推薦的高雄市議員吳益政、民進黨推薦的陳其邁以及國民黨推薦的李眉蓁都選在今天前往高雄市選委會進行登記，並繳交200萬保證金，三人完成登記後都各有支持者在一旁大喊加油、當選，場面十分熱烈。

代表台灣民眾黨參選高雄市長補選的高雄市議員吳益政，今天上午「搶頭香」到高雄市選委會登記，他說，他長期在高雄耕耘，知道地方的問題與需求，他認為，政黨是容器，重點在內容物，不擔心藍綠兩黨夾殺，他認為，若能回歸政策討論與論述，他有信心爭取市民認同。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天由黨籍立委、議員陪同到選委會登記，營造全黨大團結氣勢。民眾黨參選人吳益政喊「藍綠放兩邊」，陳其邁被問三腳督局勢，是否擔心中間選票瓜分，他說，高雄市政需要重開機，會努力爭取市民認同。陳其邁說，他和對手吳益政、國民黨李眉蓁都認識，希望來場高格調君子之爭，選後仍是好朋友。