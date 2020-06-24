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影／高雄市長補選 藍綠白參選人完成登記

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨推薦的吳益政（左二）前往登記。記者劉學聖／攝影
高雄市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨推薦的吳益政（左二）前往登記。記者劉學聖／攝影

高雄市長補選今天是最後一天進行登記，民眾黨推薦的高雄市議員吳益政、民進黨推薦的陳其邁以及國民黨推薦的李眉蓁都選在今天前往高雄市選委會進行登記，並繳交200萬保證金，三人完成登記後都各有支持者在一旁大喊加油、當選，場面十分熱烈。

代表台灣民眾黨參選高雄市長補選的高雄市議員吳益政，今天上午「搶頭香」到高雄市選委會登記，他說，他長期在高雄耕耘，知道地方的問題與需求，他認為，政黨是容器，重點在內容物，不擔心藍綠兩黨夾殺，他認為，若能回歸政策討論與論述，他有信心爭取市民認同。

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天由黨籍立委、議員陪同到選委會登記，營造全黨大團結氣勢。民眾黨參選人吳益政喊「藍綠放兩邊」，陳其邁被問三腳督局勢，是否擔心中間選票瓜分，他說，高雄市政需要重開機，會努力爭取市民認同。陳其邁說，他和對手吳益政、國民黨李眉蓁都認識，希望來場高格調君子之爭，選後仍是好朋友。

國民黨敲定形象清新的李眉蓁披褂，李眉蓁表示身為國民黨40年來首次提名在地參選人，願意在最危難艱困時刻承擔責任，允諾打一場不一樣的選戰，他的父親李榮宗也特地現身為女兒加油，現場當選聲不斷。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（右）上午完成參選登記，父親李榮宗（左）到場加油。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁（右）上午完成參選登記，父親李榮宗（左）到場加油。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁完成參選登記，高喊加油、當選。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁完成參選登記，高喊加油、當選。記者劉學聖／攝影
高雄市長補選今天最後一天登記，民進黨推薦參選人陳其邁（左）、國民黨推薦參選人李眉蓁（中）民眾黨推薦的參選人吳益政（右）前往登記。記者劉學聖／攝影
高雄市長補選今天最後一天登記，民進黨推薦參選人陳其邁（左）、國民黨推薦參選人李眉蓁（中）民眾黨推薦的參選人吳益政（右）前往登記。記者劉學聖／攝影
高雄市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨推薦的吳益政（中）前往登記。記者劉學聖／攝影
高雄市長補選今天最後一天登記，台灣民眾黨推薦的吳益政（中）前往登記。記者劉學聖／攝影
民進黨推薦的陳其邁今天上午到選委會登記，支持者到場舉牌加油。記者劉學聖／攝影
民進黨推薦的陳其邁今天上午到選委會登記，支持者到場舉牌加油。記者劉學聖／攝影
民進黨推薦的陳其邁今天上午到選委會登記，支持者到場加油。記者劉學聖／攝影
民進黨推薦的陳其邁今天上午到選委會登記，支持者到場加油。記者劉學聖／攝影

高雄市 陳其邁 吳益政

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